https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/masterchef-sampiyonu-evinde-olu-bulundu-1107643145.html
MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T19:03+0300
2026-07-29T19:03+0300
2026-07-29T19:08+0300
türki̇ye
masterchef
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107642990_0:24:615:370_1920x0_80_0_0_4511ae5fbed368fde0c3863483fb9dc3.jpg
MasterChef yarışmasının eski şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü olarak bulundu.Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Eren Kaşıkçı kimdir?Eren Kaşıkçı, TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan profesyonel şefti. Yarışmadaki başarısıyla dikkat çeken Kaşıkçı, izleyiciler tarafından 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/masterchef-altin-kupa-sampiyonu-beli-oldu-5-milyonluk-odul-sahibini-buldu-1102840308.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107642990_46:0:569:392_1920x0_80_0_0_6c6a8f9e38dd80e0feb579c65cd1db7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
masterchef, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
masterchef, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
19:03 29.07.2026 (güncellendi: 19:08 29.07.2026)
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MasterChef yarışmasının eski şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü olarak bulundu.
Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Eren Kaşıkçı, TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan profesyonel şefti. Yarışmadaki başarısıyla dikkat çeken Kaşıkçı, izleyiciler tarafından 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınıyordu.