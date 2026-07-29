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MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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MasterChef yarışmasının eski şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü olarak bulundu.Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Eren Kaşıkçı kimdir?Eren Kaşıkçı, TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan profesyonel şefti. Yarışmadaki başarısıyla dikkat çeken Kaşıkçı, izleyiciler tarafından 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/masterchef-altin-kupa-sampiyonu-beli-oldu-5-milyonluk-odul-sahibini-buldu-1102840308.html
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masterchef, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
masterchef, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu

19:03 29.07.2026 (güncellendi: 19:08 29.07.2026)
© Fotoğraf : Eren Kaşıkçı sosyal medyaMasterChef yarışmasının eski şampiyonu Eren Kaşıkçı
MasterChef yarışmasının eski şampiyonu Eren Kaşıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Fotoğraf : Eren Kaşıkçı sosyal medya
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MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MasterChef yarışmasının eski şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü olarak bulundu.
Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Eren Kaşıkçı kimdir?

Eren Kaşıkçı, TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan profesyonel şefti. Yarışmadaki başarısıyla dikkat çeken Kaşıkçı, izleyiciler tarafından 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınıyordu.
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