https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/masterchef-sampiyonu-evinde-olu-bulundu-1107643145.html

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T19:03+0300

2026-07-29T19:03+0300

2026-07-29T19:08+0300

türki̇ye

masterchef

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

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MasterChef yarışmasının eski şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü olarak bulundu.Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Eren Kaşıkçı kimdir?Eren Kaşıkçı, TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan profesyonel şefti. Yarışmadaki başarısıyla dikkat çeken Kaşıkçı, izleyiciler tarafından 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/masterchef-altin-kupa-sampiyonu-beli-oldu-5-milyonluk-odul-sahibini-buldu-1102840308.html

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masterchef, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye