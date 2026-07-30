https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/hindistandaki-sellerde-bilanco-agirlasiyor-can-kaybi-78e-yukseldi-1107657239.html
Hindistan'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 78'e yükseldi
Hindistan'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 78'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükselirken, 1.1 milyondan fazla kişi felaketten... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T12:28+0300
2026-07-30T12:28+0300
2026-07-30T12:29+0300
dünya
hindistan
sel
can kaybı
assam
şiddetli yağış
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Hindistan'ın Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (ASDMA), eyalet genelindeki sellere ilişkin bilgilendirme yaptı.ASDMA'nın sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 78'e yükseldiği bildirildi.Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, açıklamasında, felaketten 1.1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini ve 8 kişinin halen kayıp olduğunu belirtti. Sarma, bölgede yaklaşık 1718 yardım merkezinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.Yetkililer, halka tedbirli olmaları ve yoğun yağışlar sırasında zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları için çağrı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/amerikan-kizilhaci-150-yillik-tarihindeki-2-kan-stogu-krizini-ilan-etti-1107652734.html
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hindistan, sel, can kaybı, assam, şiddetli yağış
hindistan, sel, can kaybı, assam, şiddetli yağış
Hindistan'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 78'e yükseldi
12:28 30.07.2026 (güncellendi: 12:29 30.07.2026)
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükselirken, 1.1 milyondan fazla kişi felaketten etkilendi.
Hindistan'ın Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (ASDMA), eyalet genelindeki sellere ilişkin bilgilendirme yaptı.
ASDMA'nın sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 78'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, "Arama kurtarma ve yardım çalışmaları, olumsuz etkilenen bölge halkını desteklemek amacıyla aralıksız sürdürülmektedir"
ifadesine yer verildi.
Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, açıklamasında, felaketten 1.1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini ve 8 kişinin halen kayıp olduğunu belirtti. Sarma, bölgede yaklaşık 1718 yardım merkezinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Hindistan Meteoroloji Departmanı
da 3 ila 4 gün boyunca Assam'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli ve çok şiddetli yağışların beklendiği bilgisini paylaştı.
Yetkililer, halka tedbirli olmaları ve yoğun yağışlar sırasında zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları için çağrı yaptı.