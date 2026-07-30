https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/hindistandaki-sellerde-bilanco-agirlasiyor-can-kaybi-78e-yukseldi-1107657239.html

Hindistan'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 78'e yükseldi

Hindistan'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 78'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükselirken, 1.1 milyondan fazla kişi felaketten... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T12:28+0300

2026-07-30T12:28+0300

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Hindistan'ın Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (ASDMA), eyalet genelindeki sellere ilişkin bilgilendirme yaptı.ASDMA'nın sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 78'e yükseldiği bildirildi.Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, açıklamasında, felaketten 1.1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini ve 8 kişinin halen kayıp olduğunu belirtti. Sarma, bölgede yaklaşık 1718 yardım merkezinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.Yetkililer, halka tedbirli olmaları ve yoğun yağışlar sırasında zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları için çağrı yaptı.

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hindistan, sel, can kaybı, assam, şiddetli yağış