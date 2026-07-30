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Malatya'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Malatya'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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İkizce Mahallesi'nde yol çalışması yapan işçiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/orduda-altyapi-calismasinda-gocuk-2-isci-yarali-1107317182.html
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malatya, malatya cumhuriyet başsavcılığı, malatya valiliği, malatya emniyet müdürlüğü, göçük
malatya, malatya cumhuriyet başsavcılığı, malatya valiliği, malatya emniyet müdürlüğü, göçük

Malatya'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

20:03 30.07.2026
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Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi.
İkizce Mahallesi'nde yol çalışması yapan işçiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan göçüğün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'da altyapı çalışmasında yaşanan göçükte 2 işçi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
TÜRKİYE
Ordu'da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralı
16 Temmuz, 20:20
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