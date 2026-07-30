https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/malatyada-gocuk-2-isci-hayatini-kaybetti-1107670546.html

Malatya'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T20:03+0300

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İkizce Mahallesi'nde yol çalışması yapan işçiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/orduda-altyapi-calismasinda-gocuk-2-isci-yarali-1107317182.html

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malatya, malatya cumhuriyet başsavcılığı, malatya valiliği, malatya emniyet müdürlüğü, göçük