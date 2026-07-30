https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/malatyada-gocuk-2-isci-hayatini-kaybetti-1107670546.html
Malatya'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Malatya'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T20:03+0300
2026-07-30T20:03+0300
2026-07-30T20:03+0300
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malatya valiliği
malatya emniyet müdürlüğü
göçük
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İkizce Mahallesi'nde yol çalışması yapan işçiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/orduda-altyapi-calismasinda-gocuk-2-isci-yarali-1107317182.html
türki̇ye
malatya
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malatya, malatya cumhuriyet başsavcılığı, malatya valiliği, malatya emniyet müdürlüğü, göçük
malatya, malatya cumhuriyet başsavcılığı, malatya valiliği, malatya emniyet müdürlüğü, göçük
Malatya'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi.
İkizce Mahallesi'nde yol çalışması yapan işçiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan göçüğün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.