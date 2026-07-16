https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/orduda-altyapi-calismasinda-gocuk-2-isci-yarali-1107317182.html
Ordu'da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralı
Ordu'da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralı
Sputnik Türkiye
Ordu'nun Aybastı ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T20:20+0300
2026-07-16T20:20+0300
2026-07-16T20:20+0300
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göçük
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Ortaköy Mahallesi'ndeki altyapı inşaatında yaşanan göçüğün ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiler İ.Ç. ve G.D., ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bartinda-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-hayatini-kaybetti-1106891520.html
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ordu, ordu valiliği, ordu büyükşehir belediyesi, göçük, işçi
ordu, ordu valiliği, ordu büyükşehir belediyesi, göçük, işçi
Ordu'da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralı
Ordu'nun Aybastı ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.
Ortaköy Mahallesi'ndeki altyapı inşaatında yaşanan göçüğün ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçiler İ.Ç. ve G.D., ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.