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Ordu'da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralı
Ordu'da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralı
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ortaköy Mahallesi'ndeki altyapı inşaatında yaşanan göçüğün ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiler İ.Ç. ve G.D., ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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ordu, ordu valiliği, ordu büyükşehir belediyesi, göçük, işçi
ordu, ordu valiliği, ordu büyükşehir belediyesi, göçük, işçi

Ordu'da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralı

20:20 16.07.2026
© AA / Aybastı BelediyesiOrdu'da altyapı çalışmasında yaşanan göçükte 2 işçi yaralandı
Ordu'da altyapı çalışmasında yaşanan göçükte 2 işçi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA / Aybastı Belediyesi
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.
Ortaköy Mahallesi'ndeki altyapı inşaatında yaşanan göçüğün ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçiler İ.Ç. ve G.D., ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Maden ocağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
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