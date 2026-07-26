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Küba Devlet Başkanı, devrimin yıldönümünde ABD'yi 'siyasi soykırım' uygulamakla suçladı
Küba Devlet Başkanı, devrimin yıldönümünde ABD'yi 'siyasi soykırım' uygulamakla suçladı
Sputnik Türkiye
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Washington'ın petrol ambargosu ve sertleştirilen yaptırımlarını sert sözlerle eleştirerek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikalarını "siyasi soykırım" olarak nitelendirdi.
2026-07-26T18:51+0300
2026-07-26T18:51+0300
2026-07-26T18:51+0300
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Diaz-Canel, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı ve Küba'yı ABD hükümetine sızmakla ve "ABD topraklarında benzeri görülmemiş bir sol terör dalgasını desteklemekle" suçlayan raporu da eleştirdi.Diaz-Canel, "Küba'yı suçlayarak yalnızca bir günah keçisi, dış bir fail aramıyorlar. Aynı zamanda zenginleri daha zengin, yoksulları daha yoksul yapan bir ekonomiden en fazla etkilenen kesimlerin protestolarına bir suçlu bulmaya çalışıyorlar" dedi.Küba lideri, "Küba'ya karşı yürüttükleri siyasi soykırımı sürdürmek için yeni bir bahane arıyorlar" ifadelerini kullandı.Batista’ınn devrilmesinin 73. yılıÜlkede uzun süreli elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor.Diaz-Canel'in yerel saatle gün doğumunda yaptığı konuşma, Fidel Castro liderliğindeki gerillaların 1953 yılında ABD destekli lider Fulgencio Batista'nın ordusuna yönelik ilk saldırısının 73. yıl dönümü kapsamında düzenlenen resmi kutlamaların bir parçasıydı. Söz konusu saldırı, beş yıldan uzun sürecek isyanın başlangıcı olmuş ve Batista'nın devrilmesiyle sonuçlanmıştı.Küba devrim takviminin en önemli günü olarak kabul edilen kutlamalarda, binlerce hükümet destekçisinin katılımıyla sanatsal gösteriler de düzenlendi.Washington ise Küba'daki ekonomik krizin sorumluluğunu hükümetin ekonomiyi kötü yönetmesine ve eskiyen altyapıya yeterli yatırım yapmamasına bağlıyor.Diaz-Canel konuşmasının sonunda yaptırımların ve petrol ambargosunun sona erdirilmesi çağrısında bulunurken, adaya insani yardım ve malzeme gönderen uluslararası kuruluşlara teşekkür etti ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html
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miguel diaz-canel, abd, donald trump, küba
miguel diaz-canel, abd, donald trump, küba
Küba Devlet Başkanı, devrimin yıldönümünde ABD'yi 'siyasi soykırım' uygulamakla suçladı
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Washington'ın petrol ambargosu ve sertleştirilen yaptırımlarını sert sözlerle eleştirerek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikalarını "siyasi soykırım" olarak nitelendirdi.
Diaz-Canel, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı ve Küba'yı ABD hükümetine sızmakla ve "ABD topraklarında benzeri görülmemiş bir sol terör dalgasını desteklemekle" suçlayan raporu da eleştirdi.
Diaz-Canel, "Küba'yı suçlayarak yalnızca bir günah keçisi, dış bir fail aramıyorlar. Aynı zamanda zenginleri daha zengin, yoksulları daha yoksul yapan bir ekonomiden en fazla etkilenen kesimlerin protestolarına bir suçlu bulmaya çalışıyorlar" dedi.
Küba lideri, "Küba'ya karşı yürüttükleri siyasi soykırımı sürdürmek için yeni bir bahane arıyorlar" ifadelerini kullandı.
Batista’ınn devrilmesinin 73. yılı
Ülkede uzun süreli elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor.
Diaz-Canel'in yerel saatle gün doğumunda yaptığı konuşma, Fidel Castro liderliğindeki gerillaların 1953 yılında ABD destekli lider Fulgencio Batista'nın ordusuna yönelik ilk saldırısının 73. yıl dönümü kapsamında düzenlenen resmi kutlamaların bir parçasıydı. Söz konusu saldırı, beş yıldan uzun sürecek isyanın başlangıcı olmuş ve Batista'nın devrilmesiyle sonuçlanmıştı.
Küba devrim takviminin en önemli günü olarak kabul edilen kutlamalarda, binlerce hükümet destekçisinin katılımıyla sanatsal gösteriler de düzenlendi.
Sürekli yaşanan elektrik kesintilerinin yanı sıra yakıt yetersizliği, ülke genelinde elektrik şebekesinin defalarca çökmesine neden oldu. Toplu ulaşım büyük ölçüde aksarken, yakıt sıkıntısı nedeniyle eğitim öğretim yılı da planlanandan önce sona erdirildi.
Washington ise Küba'daki ekonomik krizin sorumluluğunu hükümetin ekonomiyi kötü yönetmesine ve eskiyen altyapıya yeterli yatırım yapmamasına bağlıyor.
Diaz-Canel konuşmasının sonunda yaptırımların ve petrol ambargosunun sona erdirilmesi çağrısında bulunurken, adaya insani yardım ve malzeme gönderen uluslararası kuruluşlara teşekkür etti ve ekledi:
Küba'nın barış içinde yaşamasına izin verin. Ayrıca, tarih boyunca başka halkların insan hakları için hiçbir karşılık beklemeden mücadele eden, çoğu zaman baskıya, hapse ve hayatlarını riske atmaya maruz kalan Amerikan halkının en onurlu kesimlerinin de barış içinde yaşamasına izin verin. Küba, ne ABD ne de dünyadaki başka herhangi bir ülke için bir tehdittir.