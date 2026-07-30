https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/istanbulda-yeni-donem-mahalle-esnafi-ambalaj-iadesi-toplamaya-basladi-1107658052.html

İstanbul'da yeni dönem: Mahalle esnafı ambalaj iadesi toplamaya başladı

İstanbul'da yeni dönem: Mahalle esnafı ambalaj iadesi toplamaya başladı

Sputnik Türkiye

DOA Sistemi'ne erişim ağını genişletmek için hayata geçirilen Mobil DOA, İstanbul'da market, bakkal ve büfelerde hizmet vermeye başladı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T12:26+0300

2026-07-30T12:26+0300

2026-07-30T12:26+0300

ekonomi̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

türkiye çevre ajansı

plastik atık

plastik su şişesi

iade

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Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nin erişim ağını genişletmek amacıyla hayata geçirilen Mobil DOA, İstanbul'daki bakkal, market ve büfelerde hizmete girdi. Artık İstanbul'da depozito iade makinesi kurulumu yapılamayan noktalarda iadeler esnaf tarafından da yapılabilecek. Mahalle bakkalları da iade kabul edecekÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi'nde, hem vatandaşların iade noktalarına erişimini kolaylaştıracak hem de esnafın sisteme katılımını destekleyecek yeni bir uygulama devreye girdi.Bu kapsamda Mobil DOA adı verilen el terminaliyle depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler Manuel İade Noktası olarak sisteme dahil edildi. İstanbul'da başlatılan uygulama kapsamında Ümraniye'deki bir esnafa, "dbys.gov.tr" üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kaydını tamamlamasının ardından Mobil DOA cihazı ücretsiz olarak verildi.Esnaf da sisteme dahil olmaktan mutlu Teslim aldığı mobil cihazını marketinde basın mensuplarına tanıtan esnaf Ercan İnci, cihazı satış yapar gibi kullanabildiğini söyledi. Plastik, pet, cam ve teneke kutu gibi atıkları üzerlerinde barkodlarının bulunmasına ve tahrip olmamasına dikkat ederek aldıklarını aktaran İnci, "Bu cihazlarda bizim en büyük sıkıntımız neydi? Yığılmalar oluyordu. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 ürününü alabiliyoruz. Bu hem esnafa hem millete hem de doğaya tamamen dost bir projedir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. İnci, vatandaşların DOA uygulaması üzerinden Mobil DOA noktalarını görebileceğini de dile getirdi.Sistem nasıl işliyor?Mobil DOA, barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatıyor ve teslim edecekleri DOA logolu içecek ambalajlarının barkodlarını cihaza okutuyor.Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilirken, işlem verileri eş zamanlı olarak DOA Sistemi'nin dijital altyapısına aktarılıyor. İşlemin tamamlanmasının ardından ambalaj başına 1 lira olmak üzere biriken tutar doğrudan vatandaşın DOA Cüzdanı'na yükleniyor, işletmeler ise saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli kazanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/plastik-cam-ve-aluminyum-ambalajlarda-yeni-donem-1-tl-tesvik-uygulanacak-1106904713.html

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, türkiye çevre ajansı , plastik atık, plastik su şişesi, iade