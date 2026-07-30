https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/israil-basini-muzakereciler-gazzenin-gelecegi-icin-son-yol-haritasi-uzerinde-calisiyor-1107663915.html

İsrail basını: Müzakereciler Gazze’nin ‘geleceği için’ son yol haritası üzerinde çalışıyor

İsrail basını: Müzakereciler Gazze’nin ‘geleceği için’ son yol haritası üzerinde çalışıyor

Sputnik Türkiye

İsrail merkezli Jerusalem Post'a konuşan bir diplomatik kaynak, Mısır'da yürütülen müzakerelerde Hamas’ın hafif ve ağır silahlar dahil tam silahsızlaşması ve... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T15:38+0300

2026-07-30T15:38+0300

2026-07-30T15:41+0300

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Kahire'de devam eden müzakerelerle ilgili The Jerusalem Post’a konuştuğu belirtilen ‘diplomatik kaynak’, Gazze’nin yönetimi ve güvenlik ayarlamalarının yapılması için ‘kapsayıcı bir yol haritasının’ nihayete ermesi için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.Kaynağa göre yol haritası tüm silahların ve yetkilerin teknokratik bir hükümete teslim edilmesi söz konusu. Kaynak “Belli insanlar, belli silahlara sahip olmayacak. Tek otorite, tek kanun ve tek silah” olacak diyerek, silahların seçilen teknokratik yönetimde olacağını belirtti. Aynı kaynak, öneriler çerçeve anlaşmanın Gazze’deki tünellerin, silah depolarının ve silah üretim merkezlerinin ‘yok edilmesini’ kapsadığını söyledi.Kaynak, 'girişimin' ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze Barış Planı' rehberliğinde sürdüğünü söyledi.Gazze'de son durumİsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti.Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1214 kişi öldürüldü. Ekim 2023’ten beri hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 bin 341’e çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-devrim-muhafizlari-3-abd-f-35-ucaginin-imha-edildi-1107662431.html

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