Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/israil-basini-muzakereciler-gazzenin-gelecegi-icin-son-yol-haritasi-uzerinde-calisiyor-1107663915.html
İsrail basını: Müzakereciler Gazze’nin ‘geleceği için’ son yol haritası üzerinde çalışıyor
İsrail basını: Müzakereciler Gazze’nin ‘geleceği için’ son yol haritası üzerinde çalışıyor
Sputnik Türkiye
İsrail merkezli Jerusalem Post'a konuşan bir diplomatik kaynak, Mısır'da yürütülen müzakerelerde Hamas’ın hafif ve ağır silahlar dahil tam silahsızlaşması ve... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T15:38+0300
2026-07-30T15:41+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
hamas
i̇srail
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104506943_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_f51be94ec538448aa61138fbc79612a5.jpg
Kahire'de devam eden müzakerelerle ilgili The Jerusalem Post’a konuştuğu belirtilen ‘diplomatik kaynak’, Gazze’nin yönetimi ve güvenlik ayarlamalarının yapılması için ‘kapsayıcı bir yol haritasının’ nihayete ermesi için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.Kaynağa göre yol haritası tüm silahların ve yetkilerin teknokratik bir hükümete teslim edilmesi söz konusu. Kaynak “Belli insanlar, belli silahlara sahip olmayacak. Tek otorite, tek kanun ve tek silah” olacak diyerek, silahların seçilen teknokratik yönetimde olacağını belirtti. Aynı kaynak, öneriler çerçeve anlaşmanın Gazze’deki tünellerin, silah depolarının ve silah üretim merkezlerinin ‘yok edilmesini’ kapsadığını söyledi.Kaynak, 'girişimin' ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze Barış Planı' rehberliğinde sürdüğünü söyledi.Gazze'de son durumİsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti.Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1214 kişi öldürüldü. Ekim 2023’ten beri hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 bin 341’e çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-devrim-muhafizlari-3-abd-f-35-ucaginin-imha-edildi-1107662431.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104506943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e80f2cf07c97c8bef33ee10dc2c43418.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, hamas, i̇srail, haberler
gazze, hamas, i̇srail, haberler

İsrail basını: Müzakereciler Gazze’nin ‘geleceği için’ son yol haritası üzerinde çalışıyor

15:38 30.07.2026 (güncellendi: 15:41 30.07.2026)
© REUTERS Stringer25 Mart 2026’da Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır kampının yakınında düzenlenen İsrail saldırısının ardından duman ve alevler yükseldi.
25 Mart 2026’da Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır kampının yakınında düzenlenen İsrail saldırısının ardından duman ve alevler yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© REUTERS Stringer
Abone ol
İsrail merkezli Jerusalem Post'a konuşan bir diplomatik kaynak, Mısır'da yürütülen müzakerelerde Hamas’ın hafif ve ağır silahlar dahil tam silahsızlaşması ve Gazze’nin ‘geleceği için yol haritası’ üzerinde 'çalışıldığını' söyledi.
Kahire'de devam eden müzakerelerle ilgili The Jerusalem Post’a konuştuğu belirtilen ‘diplomatik kaynak’, Gazze’nin yönetimi ve güvenlik ayarlamalarının yapılması için ‘kapsayıcı bir yol haritasının’ nihayete ermesi için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.
Kaynağa göre yol haritası tüm silahların ve yetkilerin teknokratik bir hükümete teslim edilmesi söz konusu. Kaynak “Belli insanlar, belli silahlara sahip olmayacak. Tek otorite, tek kanun ve tek silah” olacak diyerek, silahların seçilen teknokratik yönetimde olacağını belirtti. Aynı kaynak, öneriler çerçeve anlaşmanın Gazze’deki tünellerin, silah depolarının ve silah üretim merkezlerinin ‘yok edilmesini’ kapsadığını söyledi.
Kaynak, 'girişimin' ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze Barış Planı' rehberliğinde sürdüğünü söyledi.

Gazze'de son durum

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1214 kişi öldürüldü. Ekim 2023’ten beri hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 bin 341’e çıktı.
İran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran Devrim Muhafızları: 3 ABD F-35 uçağı imha edildi
14:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала