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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-devrim-muhafizlari-3-abd-f-35-ucaginin-imha-edildi-1107662431.html
İran Devrim Muhafızları: 3 ABD F-35 uçağı imha edildi
İran Devrim Muhafızları: 3 ABD F-35 uçağı imha edildi
Sputnik Türkiye
İran Devlet haber ajansı Fars'ın bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları Ürdün'e yönelik bir açıklamada, iki ebeveyn ve çocuklarının ölümüne neden olan... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T14:45+0300
2026-07-30T15:05+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
f-35
abd
fars
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İran Devrim Muhafızları, üç F-35 uçağının tamamen imha edildiğini ve diğer üçüne de "ağır hasar" verildiğini söyledi.İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Bu saldırıda çok sayıda düşman subayı, teknik ve bakım personeli de öldürüldü. Bölgemiz, gece yarısı uyurken masum aileleri acımasızca katleden çocuk katili ordunun yeri değildir" ifadeleri yer aldı. 'Son işgalci kovulana kadar'İran Devrim Muhafızları, Ürdün ile birlikte mücadelelerinin "son Amerikan işgalcisi İslam topraklarından kovulana kadar" devam edeceğini kaydetti.Saldırı sonucunda birkaç Amerikalı subayın yanı sıra teknik personelin ve bakım ekibinin hayatını kaybettiği iddia edildi.İddiayla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları, ABD'nin bugün ülkenin kuzeyindeki Zencan eyaletine düzenlediği saldırıda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.Saldırının detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.Azrak Hava Üssü hakkındaABD’nin Ürdün’deki stratejik üssünün resmi adı Muvaffak Salti Hava Üssü ve Amman’ın yaklaşık 100 kilometre doğusundaki çöl bölgesinde yer alıyor.İlk olarak 1918 yılında Arabistanlı Lawrence olarak bilinen (T. E. Lawrence) tarafından Suriye operasyonlarını desteklemek amacıyla ilkel bir uçak pisti olarak kullanıldı.Bugünkü üssün inşasına 1976 yılında başlandı ve 1981 yılında resmen açıldı. İsmini, 1966 yılında İsrail ile girilen Samu Çatışması'nda hayatını kaybeden Ürdünlü pilot Teğmen Muvaffak Badr as-Salti'den alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-hava-saldirilari-baslatti-1107648359.html
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i̇ran, f-35, abd, fars
i̇ran, f-35, abd, fars

İran Devrim Muhafızları: 3 ABD F-35 uçağı imha edildi

14:45 30.07.2026 (güncellendi: 15:05 30.07.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourİran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler
İran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
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İran Devlet haber ajansı Fars'ın bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları Ürdün'e yönelik bir açıklamada, iki ebeveyn ve çocuklarının ölümüne neden olan ABD'nin Keşm adasına düzenlediği saldırıya karşılık olarak, ABD F-35 savaş uçaklarının bulunduğu Azrak hava üssündeki bir rampa ve bakım hangarını birkaç balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.
İran Devrim Muhafızları, üç F-35 uçağının tamamen imha edildiğini ve diğer üçüne de "ağır hasar" verildiğini söyledi.
İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Bu saldırıda çok sayıda düşman subayı, teknik ve bakım personeli de öldürüldü. Bölgemiz, gece yarısı uyurken masum aileleri acımasızca katleden çocuk katili ordunun yeri değildir" ifadeleri yer aldı.

'Son işgalci kovulana kadar'

İran Devrim Muhafızları, Ürdün ile birlikte mücadelelerinin "son Amerikan işgalcisi İslam topraklarından kovulana kadar" devam edeceğini kaydetti.
Saldırı sonucunda birkaç Amerikalı subayın yanı sıra teknik personelin ve bakım ekibinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
İddiayla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları, ABD'nin bugün ülkenin kuzeyindeki Zencan eyaletine düzenlediği saldırıda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Saldırının detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Azrak Hava Üssü hakkında

ABD’nin Ürdün’deki stratejik üssünün resmi adı Muvaffak Salti Hava Üssü ve Amman’ın yaklaşık 100 kilometre doğusundaki çöl bölgesinde yer alıyor.
İlk olarak 1918 yılında Arabistanlı Lawrence olarak bilinen (T. E. Lawrence) tarafından Suriye operasyonlarını desteklemek amacıyla ilkel bir uçak pisti olarak kullanıldı.
Bugünkü üssün inşasına 1976 yılında başlandı ve 1981 yılında resmen açıldı. İsmini, 1966 yılında İsrail ile girilen Samu Çatışması'nda hayatını kaybeden Ürdünlü pilot Teğmen Muvaffak Badr as-Salti'den alıyor.
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
CENTCOM: ABD, İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı
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