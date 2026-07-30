https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-devrim-muhafizlari-3-abd-f-35-ucaginin-imha-edildi-1107662431.html

İran Devrim Muhafızları: 3 ABD F-35 uçağı imha edildi

İran Devrim Muhafızları: 3 ABD F-35 uçağı imha edildi

Sputnik Türkiye

İran Devlet haber ajansı Fars'ın bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları Ürdün'e yönelik bir açıklamada, iki ebeveyn ve çocuklarının ölümüne neden olan... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T14:45+0300

2026-07-30T14:45+0300

2026-07-30T15:05+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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f-35

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İran Devrim Muhafızları, üç F-35 uçağının tamamen imha edildiğini ve diğer üçüne de "ağır hasar" verildiğini söyledi.İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Bu saldırıda çok sayıda düşman subayı, teknik ve bakım personeli de öldürüldü. Bölgemiz, gece yarısı uyurken masum aileleri acımasızca katleden çocuk katili ordunun yeri değildir" ifadeleri yer aldı. 'Son işgalci kovulana kadar'İran Devrim Muhafızları, Ürdün ile birlikte mücadelelerinin "son Amerikan işgalcisi İslam topraklarından kovulana kadar" devam edeceğini kaydetti.Saldırı sonucunda birkaç Amerikalı subayın yanı sıra teknik personelin ve bakım ekibinin hayatını kaybettiği iddia edildi.İddiayla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları, ABD'nin bugün ülkenin kuzeyindeki Zencan eyaletine düzenlediği saldırıda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.Saldırının detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.Azrak Hava Üssü hakkındaABD’nin Ürdün’deki stratejik üssünün resmi adı Muvaffak Salti Hava Üssü ve Amman’ın yaklaşık 100 kilometre doğusundaki çöl bölgesinde yer alıyor.İlk olarak 1918 yılında Arabistanlı Lawrence olarak bilinen (T. E. Lawrence) tarafından Suriye operasyonlarını desteklemek amacıyla ilkel bir uçak pisti olarak kullanıldı.Bugünkü üssün inşasına 1976 yılında başlandı ve 1981 yılında resmen açıldı. İsmini, 1966 yılında İsrail ile girilen Samu Çatışması'nda hayatını kaybeden Ürdünlü pilot Teğmen Muvaffak Badr as-Salti'den alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-hava-saldirilari-baslatti-1107648359.html

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