https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ismail-kartal-bizim-icin-guzel-bir-ders-oldu-1107647668.html
İsmail Kartal: Bizim için güzel bir ders oldu
İsmail Kartal: Bizim için güzel bir ders oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze mücadelesinin kendileri için önemli bir ders olduğunu söyledi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T00:40+0300
2026-07-30T00:40+0300
2026-07-30T00:40+0300
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi geçerek yoluna devam etti. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki rövanş maçından 1-1 beraberlikle ayrılarak tur biletini aldı.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör İsmail Kartal, "Rakibin çok iştahlı olması, onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptı. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. İkinci yarıda çok baskılı oynayan taraftık. Bu akşam bizim için güzel bir ders oldu" dedi.Kartal, “Duran toplara bu sene çok fazla önem veriyoruz. Hem savunma hem de hücumsal anlamda çok çalışıyoruz. Eksik bölgelerimizi görüp gelişmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fenerbahce-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turuna-yukseldi-1107646906.html
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i̇smail kartal, polonya, fenerbahçe, kartal, uefa şampiyonlar ligi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
i̇smail kartal, polonya, fenerbahçe, kartal, uefa şampiyonlar ligi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
İsmail Kartal: Bizim için güzel bir ders oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze mücadelesinin kendileri için önemli bir ders olduğunu söyledi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi geçerek yoluna devam etti.
İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki rövanş maçından 1-1 beraberlikle ayrılarak tur biletini aldı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör İsmail Kartal, "Rakibin çok iştahlı olması, onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptı. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. İkinci yarıda çok baskılı oynayan taraftık. Bu akşam bizim için güzel bir ders oldu" dedi.
Kartal, “Duran toplara bu sene çok fazla önem veriyoruz. Hem savunma hem de hücumsal anlamda çok çalışıyoruz. Eksik bölgelerimizi görüp gelişmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.