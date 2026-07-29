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Irak, ABD-Suudi Arabistan saldırılarını kınadı: Topraklarımız hesaplaşma alanı değil
Irak, ABD-Suudi Arabistan saldırılarını kınadı: Topraklarımız hesaplaşma alanı değil
Sputnik Türkiye
Irak, ABD ve Suudi Arabistan'ın ülkenin farklı noktalarında Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezleri hedef aldığı saldırılarını kınayarak, Irak topraklarının ‘hesaplaşma’ alanı olarak kullanılmasına karşı uyardı.
2026-07-29T17:06+0300
2026-07-29T17:06+0300
2026-07-29T17:06+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'a düzenlediği ortak saldırılara tepki gösterildi.Açıklamada şöyle denildi: Bağdat yönetiminin Irak topraklarına yönelik her türlü saldırıyı kesin bir dille reddettiği vurgulanarak, "Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için bir çıkış noktası ya da bölgesel ve uluslararası hesaplaşmaların sahası olarak kullanılmasını reddeden" tutumunun değişmediği belirtildi.Bu yaklaşımın "iyi komşuluk ilkelerine bağlılık, devletlerin egemenliğine saygı ve iç işlerine müdahale etmeme" esasından kaynaklandığını kaydedilen açıklamada, tüm taraflara Irak'ın egemenliğine saygı gösterme ve ülkenin güvenlik ile istikrarını sarsabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu.Haşdi Şabi’nin 20 mensubu öldüHaşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30 mensubunun da yaralandığını açıklamıştı.Trump ‘koordinasyon içinde’ dediÖte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi Arabistan ile birlikte Irak'ta Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin, "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı" açıklamasını yapmıştı.
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irak, suudi arabistan, haşdi şabi, abd, haberler
irak, suudi arabistan, haşdi şabi, abd, haberler
Irak, ABD-Suudi Arabistan saldırılarını kınadı: Topraklarımız hesaplaşma alanı değil
Irak, ABD ve Suudi Arabistan'ın ülkenin farklı noktalarında Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezleri hedef aldığı saldırılarını kınayarak, Irak topraklarının ‘hesaplaşma’ alanı olarak kullanılmasına karşı uyardı.
Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'a düzenlediği ortak saldırılara tepki gösterildi.
Açıklamada şöyle denildi:
Haşdi Şabi güçlerine ait karargahların çeşitli bölgelerde hedef alınması, mensuplarından bazılarının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan saldırı kabul edilemez. Bu saldırı Irak'ın egemenliğinin açıkça ihlali ve resmi güvenlik kurumlarının hedef alınmasıdır. Bu durum, uluslararası hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler Şartı ile de bağdaşmamaktadır.
Bağdat yönetiminin Irak topraklarına yönelik her türlü saldırıyı kesin bir dille reddettiği vurgulanarak, "Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için bir çıkış noktası ya da bölgesel ve uluslararası hesaplaşmaların sahası olarak kullanılmasını reddeden" tutumunun değişmediği belirtildi.
Bu yaklaşımın "iyi komşuluk ilkelerine bağlılık, devletlerin egemenliğine saygı ve iç işlerine müdahale etmeme" esasından kaynaklandığını kaydedilen açıklamada, tüm taraflara Irak'ın egemenliğine saygı gösterme ve ülkenin güvenlik ile istikrarını sarsabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu.
Haşdi Şabi’nin 20 mensubu öldü
Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30 mensubunun da yaralandığını açıklamıştı.
Trump ‘koordinasyon içinde’ dedi
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi Arabistan ile birlikte Irak'ta Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin, "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı" açıklamasını yapmıştı.