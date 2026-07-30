https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-hava-saldirilari-baslatti-1107648359.html
CENTCOM: ABD, İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı
CENTCOM: ABD, İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını açıkladı. Ardından İran'ın güneyinden patlama sesleri... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T04:05+0300
2026-07-30T04:05+0300
2026-07-30T04:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
press tv
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu.CENTCOM'un hesabından yapılan açıklamada, "ABD güçleri bugün Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 20.00'de İran'a karşı hava saldırılarına başladı." ifadelerine yer verildi.İran'ın güneyinde patlama sesleriİran devlet televizyonu Press TV, saldırılar sırasında ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.Haberde, ABD'nin İran'ın Keşm adasında bir konut binasına hava saldırısı düzenlendiği ve iki kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan iki kişiyi bulmak için çalışmalara başladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/trump-sira-bizde-onlara-cok-sert-vuracagiz-1107647284.html
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abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), press tv
abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), press tv
CENTCOM: ABD, İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı
04:05 30.07.2026 (güncellendi: 04:33 30.07.2026)
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını açıkladı. Ardından İran'ın güneyinden patlama sesleri geldiği bildirildi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu.
CENTCOM'un hesabından yapılan açıklamada, "ABD güçleri bugün Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 20.00'de İran'a karşı hava saldırılarına başladı." ifadelerine yer verildi.
İran'ın güneyinde patlama sesleri
İran devlet televizyonu Press TV, saldırılar sırasında ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Haberde, ABD'nin İran'ın Keşm adasında bir konut binasına hava saldırısı düzenlendiği ve iki kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan iki kişiyi bulmak için çalışmalara başladığı belirtildi.