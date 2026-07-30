https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-hava-saldirilari-baslatti-1107648359.html

CENTCOM: ABD, İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı

CENTCOM: ABD, İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını açıkladı. Ardından İran'ın güneyinden patlama sesleri... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T04:05+0300

2026-07-30T04:05+0300

2026-07-30T04:33+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

press tv

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu.CENTCOM'un hesabından yapılan açıklamada, "ABD güçleri bugün Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 20.00'de İran'a karşı hava saldırılarına başladı." ifadelerine yer verildi.İran'ın güneyinde patlama sesleriİran devlet televizyonu Press TV, saldırılar sırasında ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.Haberde, ABD'nin İran'ın Keşm adasında bir konut binasına hava saldırısı düzenlendiği ve iki kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan iki kişiyi bulmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/trump-sira-bizde-onlara-cok-sert-vuracagiz-1107647284.html

abd

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abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), press tv