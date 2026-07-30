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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-hava-saldirilari-baslatti-1107648359.html
CENTCOM: ABD, İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı
CENTCOM: ABD, İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını açıkladı. Ardından İran'ın güneyinden patlama sesleri... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T04:05+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
press tv
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu.CENTCOM'un hesabından yapılan açıklamada, "ABD güçleri bugün Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 20.00'de İran'a karşı hava saldırılarına başladı." ifadelerine yer verildi.İran'ın güneyinde patlama sesleriİran devlet televizyonu Press TV, saldırılar sırasında ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.Haberde, ABD'nin İran'ın Keşm adasında bir konut binasına hava saldırısı düzenlendiği ve iki kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan iki kişiyi bulmak için çalışmalara başladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/trump-sira-bizde-onlara-cok-sert-vuracagiz-1107647284.html
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abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), press tv
abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), press tv

CENTCOM: ABD, İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı

04:05 30.07.2026 (güncellendi: 04:33 30.07.2026)
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını açıkladı. Ardından İran'ın güneyinden patlama sesleri geldiği bildirildi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu.
CENTCOM'un hesabından yapılan açıklamada, "ABD güçleri bugün Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 20.00'de İran'a karşı hava saldırılarına başladı." ifadelerine yer verildi.

İran'ın güneyinde patlama sesleri

İran devlet televizyonu Press TV, saldırılar sırasında ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Haberde, ABD'nin İran'ın Keşm adasında bir konut binasına hava saldırısı düzenlendiği ve iki kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan iki kişiyi bulmak için çalışmalara başladığı belirtildi.
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