Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-basini-hurmuz-bogazindan-izinsiz-gecmeye-calisan-iki-gemiden-birinde-yangin-cikti-1107653501.html
İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı
İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı
Sputnik Türkiye
İran basını, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın belirlediği rotanın dışına çıkarak geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığını öne sürdü. Devrim Muhafızları... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T10:03+0300
2026-07-30T10:03+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8da2f6a332584b1bffa479e6932d935a.jpg
İran basını, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği deniz rotasının dışına çıkarak geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'nin bölgedeki faaliyetleri devam ettiği sürece boğazın yeniden açılmayacağını duyurdu.İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izni olmadan alternatif güzergah üzerinden geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı.Haberde, yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu gemilerin ABD'nin "kışkırtması" sonucu bu geçişi yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Yangının ardından her iki geminin de rotasını değiştirerek geri döndüğü aktarıldı.İran ordusundan Hürmüz Boğazı mesajıİran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğu belirtilerek, ABD'nin "tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri" devam ettiği sürece boğazın yeniden açılmayacağı ifade edildi.İran Devrim Muhafızları, mevcut şartların daha da ağırlaşabileceğini savunurken, ABD'ye destek veren ülkelerin tutumlarını değiştirmemeleri halinde "sert karşılık görecekleri" uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-hava-saldirilari-baslatti-1107648359.html
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2a72e346129a31eea6f28711171cf504.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, abd
ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, abd

İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı

10:03 30.07.2026
© AAHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA
Abone ol
İran basını, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın belirlediği rotanın dışına çıkarak geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığını öne sürdü. Devrim Muhafızları ise ABD'nin bölgedeki müdahaleleri sürdüğü sürece boğazın yeniden açılmayacağını açıkladı.
İran basını, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği deniz rotasının dışına çıkarak geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'nin bölgedeki faaliyetleri devam ettiği sürece boğazın yeniden açılmayacağını duyurdu.
İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izni olmadan alternatif güzergah üzerinden geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı.
Haberde, yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu gemilerin ABD'nin "kışkırtması" sonucu bu geçişi yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Yangının ardından her iki geminin de rotasını değiştirerek geri döndüğü aktarıldı.

İran ordusundan Hürmüz Boğazı mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğu belirtilerek, ABD'nin "tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri" devam ettiği sürece boğazın yeniden açılmayacağı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları, mevcut şartların daha da ağırlaşabileceğini savunurken, ABD'ye destek veren ülkelerin tutumlarını değiştirmemeleri halinde "sert karşılık görecekleri" uyarısında bulundu.
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
CENTCOM: ABD, İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı
04:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала