https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-basini-hurmuz-bogazindan-izinsiz-gecmeye-calisan-iki-gemiden-birinde-yangin-cikti-1107653501.html

İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı

İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı

Sputnik Türkiye

İran basını, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın belirlediği rotanın dışına çıkarak geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığını öne sürdü. Devrim Muhafızları... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T10:03+0300

2026-07-30T10:03+0300

2026-07-30T10:03+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

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İran basını, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği deniz rotasının dışına çıkarak geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'nin bölgedeki faaliyetleri devam ettiği sürece boğazın yeniden açılmayacağını duyurdu.İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izni olmadan alternatif güzergah üzerinden geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı.Haberde, yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu gemilerin ABD'nin "kışkırtması" sonucu bu geçişi yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Yangının ardından her iki geminin de rotasını değiştirerek geri döndüğü aktarıldı.İran ordusundan Hürmüz Boğazı mesajıİran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğu belirtilerek, ABD'nin "tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri" devam ettiği sürece boğazın yeniden açılmayacağı ifade edildi.İran Devrim Muhafızları, mevcut şartların daha da ağırlaşabileceğini savunurken, ABD'ye destek veren ülkelerin tutumlarını değiştirmemeleri halinde "sert karşılık görecekleri" uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-hava-saldirilari-baslatti-1107648359.html

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