https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-basini-hurmuz-bogazindan-izinsiz-gecmeye-calisan-iki-gemiden-birinde-yangin-cikti-1107653501.html
İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı
İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı
Sputnik Türkiye
İran basını, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın belirlediği rotanın dışına çıkarak geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığını öne sürdü. Devrim Muhafızları... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T10:03+0300
2026-07-30T10:03+0300
2026-07-30T10:03+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8da2f6a332584b1bffa479e6932d935a.jpg
İran basını, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği deniz rotasının dışına çıkarak geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'nin bölgedeki faaliyetleri devam ettiği sürece boğazın yeniden açılmayacağını duyurdu.İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izni olmadan alternatif güzergah üzerinden geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı.Haberde, yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu gemilerin ABD'nin "kışkırtması" sonucu bu geçişi yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Yangının ardından her iki geminin de rotasını değiştirerek geri döndüğü aktarıldı.İran ordusundan Hürmüz Boğazı mesajıİran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğu belirtilerek, ABD'nin "tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri" devam ettiği sürece boğazın yeniden açılmayacağı ifade edildi.İran Devrim Muhafızları, mevcut şartların daha da ağırlaşabileceğini savunurken, ABD'ye destek veren ülkelerin tutumlarını değiştirmemeleri halinde "sert karşılık görecekleri" uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-hava-saldirilari-baslatti-1107648359.html
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2a72e346129a31eea6f28711171cf504.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, abd
ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, abd
İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı
İran basını, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın belirlediği rotanın dışına çıkarak geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığını öne sürdü. Devrim Muhafızları ise ABD'nin bölgedeki müdahaleleri sürdüğü sürece boğazın yeniden açılmayacağını açıkladı.
İran basını, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği deniz rotasının dışına çıkarak geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'nin bölgedeki faaliyetleri devam ettiği sürece boğazın yeniden açılmayacağını duyurdu.
İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izni olmadan alternatif güzergah üzerinden geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı.
Haberde, yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu gemilerin ABD'nin "kışkırtması" sonucu bu geçişi yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Yangının ardından her iki geminin de rotasını değiştirerek geri döndüğü aktarıldı.
İran ordusundan Hürmüz Boğazı mesajı
İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğu belirtilerek, ABD'nin "tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri" devam ettiği sürece boğazın yeniden açılmayacağı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları, mevcut şartların daha da ağırlaşabileceğini savunurken, ABD'ye destek veren ülkelerin tutumlarını değiştirmemeleri halinde "sert karşılık görecekleri" uyarısında bulundu.