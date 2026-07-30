https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-basini-3-haftanin-ardindan-katara-ait-ilk-lng-gemisi-hurmuzden-gecti-1107659733.html

İran basını: 3 haftanın ardından Katar'a ait ilk LNG gemisi Hürmüz'den geçti

İran basını: 3 haftanın ardından Katar'a ait ilk LNG gemisi Hürmüz'den geçti

Sputnik Türkiye

İran basını, ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'ndan üç haftanın ardından ilk Katar LNG gemisinin geçtiğini... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T13:36+0300

2026-07-30T13:36+0300

2026-07-30T13:36+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

i̇ran

katar

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İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansının haberine göre, bugün bir Katar gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.Haberde, Hürmüz Boğazı'nın yaklaşık üç hafta önce ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle gemi trafiğine kapatıldığı hatırlatılarak, Katar LNG gemisine geçiş izni verildiği aktarıldı.Geminin, İran tarafından belirlenen rotayı takip ederek "sorunsuz şekilde" Hürmüz Boğazı'nı geçtiği ve Umman Denizi yönüne ilerlediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-iraka-abd-suudi-saldirilarini-kinadi-insanlik-disi-kiskirtici-1107657063.html

hürmüz boğazı

i̇ran

katar

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