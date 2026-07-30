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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/husilerden-babulmendep-iddialarina-yanit-gecis-ucreti-uygulanmayacak-1107647948.html
Husilerden Babülmendep iddialarına yanıt: 'Geçiş ücreti uygulanmayacak'
Husilerden Babülmendep iddialarına yanıt: 'Geçiş ücreti uygulanmayacak'
Sputnik Türkiye
Husiler, Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret alınacağı yönündeki haberleri reddetti. Hareketin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, boğazın... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-30T02:23+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
babülmendep boğazı
suudi arabistan
husiler
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Yemen'deki Husiler, son günlerde gündeme gelen Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilere geçiş ücreti uygulanacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, yaptığı açıklamada, hareketin ticari gemilerden ücret tahsil edilmesine yönelik herhangi bir karar almadığını belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yemenli-general-saldirganlarin-hedeflerinden-hicbirine-ulasamayan-savas-batakligindan-cikmak-icin-1107638718.html
babülmendep boğazı
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babülmendep boğazı, suudi arabistan, husiler
babülmendep boğazı, suudi arabistan, husiler

Husilerden Babülmendep iddialarına yanıt: 'Geçiş ücreti uygulanmayacak'

02:23 30.07.2026
© AA / Mohammed HamoudHusiler Hareketi destekçileri
Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA / Mohammed Hamoud
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Husiler, Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret alınacağı yönündeki haberleri reddetti. Hareketin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, boğazın uluslararası gemi trafiğine açık olduğunu, mevcut kısıtlamaların ise yalnızca Suudi Arabistan'a ait gemileri kapsadığını açıkladı.
Yemen'deki Husiler, son günlerde gündeme gelen Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilere geçiş ücreti uygulanacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, yaptığı açıklamada, hareketin ticari gemilerden ücret tahsil edilmesine yönelik herhangi bir karar almadığını belirtti:
Babülmendep Boğazı, ülkemize yönelik abluka kaldırılıncaya, halkımıza meşru hakları iade edilinceye ve ülkemizin egemenliğine saygı gösterilip içişlerine müdahale edilmeyinceye kadar geçişi yasak kalacak olan düşman Suudi Arabistan'ın seyrüseferi hariç, uluslararası seyrüsefere güvenli bir şekilde açıktır.
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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