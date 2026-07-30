Husilerden Babülmendep iddialarına yanıt: 'Geçiş ücreti uygulanmayacak'

Babülmendep Boğazı, ülkemize yönelik abluka kaldırılıncaya, halkımıza meşru hakları iade edilinceye ve ülkemizin egemenliğine saygı gösterilip içişlerine müdahale edilmeyinceye kadar geçişi yasak kalacak olan düşman Suudi Arabistan'ın seyrüseferi hariç, uluslararası seyrüsefere güvenli bir şekilde açıktır.