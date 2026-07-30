https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/gulistan-doku-sorusturmasi-4-kisi-tutuklandi-1107668593.html

Gülistan Doku soruşturması: 4 kişi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması: 4 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T18:29+0300

2026-07-30T18:29+0300

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türki̇ye

gülistan doku

erzurum cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

cinayet

cinayet büro amirliği

cinayet masası

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/gulistan-doku-sorusturmasi-tuncay-sonel-4-ayri-suctan-da-tutuklandi-1107586081.html

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gülistan doku, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası