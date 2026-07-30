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Gülistan Doku soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturması: 4 kişi tutuklandı
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Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
gülistan doku
erzurum cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/gulistan-doku-sorusturmasi-tuncay-sonel-4-ayri-suctan-da-tutuklandi-1107586081.html
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gülistan doku, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
gülistan doku, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası

Gülistan Doku soruşturması: 4 kişi tutuklandı

18:29 30.07.2026 (güncellendi: 18:41 30.07.2026)
© AA / Sidar Can ErenGülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan iki hastane görevlisi
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan iki hastane görevlisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA / Sidar Can Eren
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Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
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Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel, 4 ayrı suçtan da tutuklandı
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