https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/gulistan-doku-sorusturmasi-4-kisi-tutuklandi-1107668593.html
Gülistan Doku soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T18:29+0300
2026-07-30T18:29+0300
2026-07-30T18:41+0300
türki̇ye
gülistan doku
erzurum cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/gulistan-doku-sorusturmasi-tuncay-sonel-4-ayri-suctan-da-tutuklandi-1107586081.html
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gülistan doku, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
gülistan doku, erzurum cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Gülistan Doku soruşturması: 4 kişi tutuklandı
18:29 30.07.2026 (güncellendi: 18:41 30.07.2026)
Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.