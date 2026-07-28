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Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel, 4 ayrı suçtan da tutuklandı
Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel, 4 ayrı suçtan da tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok, 4 farklı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hâlihazırda tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve ihraç polis memuru Gökhan Ertok hakkında, resen yürütülen soruşturma kapsamında dört ayrı suçtan daha tutuklama kararı verildi.Başsavcılık tarafından yürütülen incelemede, Tuncay Sonel'e ait dijital materyallerde yapılan analizlerde Sonel ve Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar değerlendirildi. Elde edilen bulguların, suç delillerini yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ve bilişim sistemlerine yönelik suçlar kapsamında incelendiği belirtildi.Soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.E. ve S.K. gözaltına alındı. Diğer yandan tutuklu bulunan Sonel, Eroğlu ve Ertok cezaevinden alınarak sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından üç şüpheli, 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma' ile 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, üç isim hakkında bu suçlamalardan da tutuklama kararı verdi.Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden S.K. tutuklanırken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/gulistan-doku-sorusturmasinda-bassavciliktan-delillerin-organize-karartilmasi-aciklamasi--1107581159.html
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gülistan doku, tuncay sonel, erzurum, cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, faili meçhul cinayet
gülistan doku, tuncay sonel, erzurum, cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, faili meçhul cinayet
Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel, 4 ayrı suçtan da tutuklandı
00:22 28.07.2026 (güncellendi: 00:30 28.07.2026)
Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok, 4 farklı suçlamadan daha tutuklandı.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Hâlihazırda tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve ihraç polis memuru Gökhan Ertok hakkında, resen yürütülen soruşturma kapsamında dört ayrı suçtan daha tutuklama kararı verildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen incelemede, Tuncay Sonel'e ait dijital materyallerde yapılan analizlerde Sonel ve Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar değerlendirildi. Elde edilen bulguların, suç delillerini yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ve bilişim sistemlerine yönelik suçlar kapsamında incelendiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.E. ve S.K. gözaltına alındı. Diğer yandan tutuklu bulunan Sonel, Eroğlu ve Ertok cezaevinden alınarak sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından üç şüpheli, 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma' ile 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, üç isim hakkında bu suçlamalardan da tutuklama kararı verdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden S.K. tutuklanırken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.