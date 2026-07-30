https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/gelir-idaresi-baskanligi-duyurdu-milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-mtvde-son-odeme-gunu-ne-zaman-1107662584.html
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: MTV'de son ödeme günü ne zaman?
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: MTV'de son ödeme günü ne zaman?
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Bu yıla ilişkin MTV ve gelirler vergisinin ikinci taksitlerinin ödenmesi için yarın son gün. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T14:46+0300
2026-07-30T14:46+0300
2026-07-30T14:46+0300
ekonomi̇
mtv
gelir i̇daresi başkanlığı
ptt
gelir vergisi
taksit
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Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2025'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresinin yarın sona ereceğini hatırlattı. MTV ve gelir vergisi nasıl ödenecek?Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/arac-muayenesinde-onemli-detay-yapilandirma-yapanlar-bu-haktan-yararlanabilecek-1107132845.html
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mtv, gelir i̇daresi başkanlığı, ptt, gelir vergisi, taksit
mtv, gelir i̇daresi başkanlığı, ptt, gelir vergisi, taksit
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: MTV'de son ödeme günü ne zaman?
Bu yıla ilişkin MTV ve gelirler vergisinin ikinci taksitlerinin ödenmesi için yarın son gün.
Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2025'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresinin yarın sona ereceğini hatırlattı.
MTV ve gelir vergisi nasıl ödenecek?
Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.
Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.
PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.