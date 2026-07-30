https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/gelir-idaresi-baskanligi-duyurdu-milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-mtvde-son-odeme-gunu-ne-zaman-1107662584.html

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: MTV'de son ödeme günü ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: MTV'de son ödeme günü ne zaman?

Sputnik Türkiye

Bu yıla ilişkin MTV ve gelirler vergisinin ikinci taksitlerinin ödenmesi için yarın son gün. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T14:46+0300

2026-07-30T14:46+0300

2026-07-30T14:46+0300

ekonomi̇

mtv

gelir i̇daresi başkanlığı

ptt

gelir vergisi

taksit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074978003_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e8b6e05337a97568c66034885ab08e84.jpg

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2025'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresinin yarın sona ereceğini hatırlattı. MTV ve gelir vergisi nasıl ödenecek?Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/arac-muayenesinde-onemli-detay-yapilandirma-yapanlar-bu-haktan-yararlanabilecek-1107132845.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mtv, gelir i̇daresi başkanlığı, ptt, gelir vergisi, taksit