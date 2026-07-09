https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/arac-muayenesinde-onemli-detay-yapilandirma-yapanlar-bu-haktan-yararlanabilecek-1107132845.html

Araç muayenesinde önemli detay: Yapılandırma yapanlar bu haktan yararlanabilecek

Araç muayenesinde önemli detay: Yapılandırma yapanlar bu haktan yararlanabilecek

Sputnik Türkiye

TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine önemli bir hatırlatma yaptı. MTV, trafik... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T12:37+0300

2026-07-09T12:37+0300

2026-07-09T12:37+0300

ekonomi̇

tüvtürk

araç

muayene

araç muayene

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TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine tanınan araç muayenesi imkânına ilişkin bilgilendirmede bulundu.Yapılan açıklamaya göre, mevcut uygulamada Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), MTV'ye bağlı gecikme zammı ve faizi, vergi cezaları, trafik idari para cezaları ile kara yolları geçiş ücreti ve bunlara ilişkin idari para cezaları bulunan araç sahipleri, bu yükümlülüklerini yerine getirmeden araç muayene işlemlerini gerçekleştiremiyor.Yapılandırma süresince muayene hakkı devam ediyorBorçlarını yapılandırarak taksitlendiren araç sahipleri ise yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabiliyor.Bu uygulamayla araç sahipleri hem yasal yükümlülüklerini yerine getirebiliyor hem de araçlarını trafikte kullanmaya devam edebiliyor.Başvurular için son tarih 31 AğustosVergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.Sürece ilişkin ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine çağrıAçıklamada görüşlerine yer verilen TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, araç muayenesinin trafik güvenliği açısından yerine getirilmesi gereken önemli bir yükümlülük olduğunu belirtti.Özcan, borcunu yapılandıran araç sahiplerinin de yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabildiğini hatırlatarak, "Biz de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu uygulamaya ilişkin araç sahiplerini bilgilendirerek sürece katkı sağlıyoruz. Başvuru süresi devam ederken, bu imkandan yararlanabilecek araç sahiplerinin işlemlerini zamanında tamamlamalarını ve araç muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/esinin-cope-attigi-400-bin-lirayi-15-ton-atikta-aradi-gercek-guvenlik-kamerasinda-ortaya-cikti-1107132296.html

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