https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/arac-muayenesinde-onemli-detay-yapilandirma-yapanlar-bu-haktan-yararlanabilecek-1107132845.html
Araç muayenesinde önemli detay: Yapılandırma yapanlar bu haktan yararlanabilecek
Araç muayenesinde önemli detay: Yapılandırma yapanlar bu haktan yararlanabilecek
Sputnik Türkiye
TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine önemli bir hatırlatma yaptı. MTV, trafik... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T12:37+0300
2026-07-09T12:37+0300
2026-07-09T12:37+0300
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tüvtürk
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muayene
araç muayene
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TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine tanınan araç muayenesi imkânına ilişkin bilgilendirmede bulundu.Yapılan açıklamaya göre, mevcut uygulamada Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), MTV'ye bağlı gecikme zammı ve faizi, vergi cezaları, trafik idari para cezaları ile kara yolları geçiş ücreti ve bunlara ilişkin idari para cezaları bulunan araç sahipleri, bu yükümlülüklerini yerine getirmeden araç muayene işlemlerini gerçekleştiremiyor.Yapılandırma süresince muayene hakkı devam ediyorBorçlarını yapılandırarak taksitlendiren araç sahipleri ise yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabiliyor.Bu uygulamayla araç sahipleri hem yasal yükümlülüklerini yerine getirebiliyor hem de araçlarını trafikte kullanmaya devam edebiliyor.Başvurular için son tarih 31 AğustosVergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.Sürece ilişkin ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine çağrıAçıklamada görüşlerine yer verilen TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, araç muayenesinin trafik güvenliği açısından yerine getirilmesi gereken önemli bir yükümlülük olduğunu belirtti.Özcan, borcunu yapılandıran araç sahiplerinin de yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabildiğini hatırlatarak, "Biz de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu uygulamaya ilişkin araç sahiplerini bilgilendirerek sürece katkı sağlıyoruz. Başvuru süresi devam ederken, bu imkandan yararlanabilecek araç sahiplerinin işlemlerini zamanında tamamlamalarını ve araç muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/esinin-cope-attigi-400-bin-lirayi-15-ton-atikta-aradi-gercek-guvenlik-kamerasinda-ortaya-cikti-1107132296.html
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tüvtürk, araç, muayene, araç muayene
tüvtürk, araç, muayene, araç muayene
Araç muayenesinde önemli detay: Yapılandırma yapanlar bu haktan yararlanabilecek
TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine önemli bir hatırlatma yaptı. MTV, trafik cezası ve kara yolu geçiş ücretlerinden kaynaklanan borçlarını yapılandırarak taksitlendiren araç sahipleri, yapılandırma süresi boyunca araç muayenesi yaptırabilecek.
TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine tanınan araç muayenesi imkânına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, mevcut uygulamada Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), MTV'ye bağlı gecikme zammı ve faizi, vergi cezaları, trafik idari para cezaları ile kara yolları geçiş ücreti ve bunlara ilişkin idari para cezaları bulunan araç sahipleri, bu yükümlülüklerini yerine getirmeden araç muayene işlemlerini gerçekleştiremiyor.
Yapılandırma süresince muayene hakkı devam ediyor
Borçlarını yapılandırarak taksitlendiren araç sahipleri ise yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabiliyor.
Bu uygulamayla araç sahipleri hem yasal yükümlülüklerini yerine getirebiliyor hem de araçlarını trafikte kullanmaya devam edebiliyor.
Başvurular için son tarih 31 Ağustos
Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
Sürece ilişkin ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine çağrı
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, araç muayenesinin trafik güvenliği açısından yerine getirilmesi gereken önemli bir yükümlülük olduğunu belirtti.
Özcan, borcunu yapılandıran araç sahiplerinin de yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabildiğini hatırlatarak, "Biz de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu uygulamaya ilişkin araç sahiplerini bilgilendirerek sürece katkı sağlıyoruz. Başvuru süresi devam ederken, bu imkandan yararlanabilecek araç sahiplerinin işlemlerini zamanında tamamlamalarını ve araç muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.