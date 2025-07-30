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Gazeteci Cem Küçük'ün babası ölü bulundu
Gazeteci Cem Küçük'ün babası ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan aramada... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T00:42+0300
2025-07-30T00:42+0300
türki̇ye
cem küçük
baba
cinayet
faili meçhul cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
ölüm
şüpheli ölüm
ölüm nedeni
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Gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük, Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki fındık bahçesinde ölü bulundu.Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine başlatılan arama sonucunda Erdal Küçük, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki bahçede hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Küçük'ün kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netleşeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cem-kucuk-o-yemini-edip-millete-kilic-ceken-kim-varsa-bedelini-odemeli-eroglunun-yaptigi-paralel-1090508241.html
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cem küçük, baba, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm yıldönümü, ölüm riski, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları
cem küçük, baba, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm yıldönümü, ölüm riski, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları

Gazeteci Cem Küçük'ün babası ölü bulundu

00:42 30.07.2025
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan aramada, Küçük'ün cansız bedeni Güvercin Caddesi'ndeki bahçede bulunurken kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netleşecek.
Gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük, Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki fındık bahçesinde ölü bulundu.
Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine başlatılan arama sonucunda Erdal Küçük, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki bahçede hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçük'ün kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netleşeceği açıklandı.
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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