https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/fifadan-hatayspora-puan-silme-cezasi-1107670208.html

FIFA'dan Hatayspor'a puan silme cezası

FIFA'dan Hatayspor'a puan silme cezası

Sputnik Türkiye

FIFA, Hatayspor'a bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verdi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T19:17+0300

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FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hatayspor'a yönelik kararını açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Hatay temsilcisine FIFA Disiplin Komitesi kararıyla bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası uygulandığı bildirildi.Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, 14 puanla ligi 19. sırada tamamlayarak 2. Lig'e düşmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fifa-duyurdu-adana-demirspora-puan-silme-cezasi-1107641015.html

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