Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/fifadan-hatayspora-puan-silme-cezasi-1107670208.html
FIFA'dan Hatayspor'a puan silme cezası
FIFA'dan Hatayspor'a puan silme cezası
Sputnik Türkiye
FIFA, Hatayspor'a bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verdi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T19:17+0300
2026-07-30T19:17+0300
spor
hatayspor
fifa
türkiye futbol federasyonu (tff)
puan
puan sistemi
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067225827_14:0:636:350_1920x0_80_0_0_a24ac3b6628667424799a32bc2b3a00e.jpg
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hatayspor'a yönelik kararını açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Hatay temsilcisine FIFA Disiplin Komitesi kararıyla bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası uygulandığı bildirildi.Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, 14 puanla ligi 19. sırada tamamlayarak 2. Lig'e düşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fifa-duyurdu-adana-demirspora-puan-silme-cezasi-1107641015.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067225827_91:0:558:350_1920x0_80_0_0_d0b607671d7fadafbc2ca76f33e2afd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hatayspor, fifa, türkiye futbol federasyonu (tff), puan, puan sistemi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
hatayspor, fifa, türkiye futbol federasyonu (tff), puan, puan sistemi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

FIFA'dan Hatayspor'a puan silme cezası

19:17 30.07.2026
© AAHatayspor
Hatayspor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA
Abone ol
FIFA, Hatayspor'a bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verdi.
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hatayspor'a yönelik kararını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Hatay temsilcisine FIFA Disiplin Komitesi kararıyla bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası uygulandığı bildirildi.
Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, 14 puanla ligi 19. sırada tamamlayarak 2. Lig'e düşmüştü.
Adana Demirspor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
SPOR
FIFA duyurdu: Adana Demirspor'a puan silme cezası
Dün, 17:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала