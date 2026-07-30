https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/fifadan-hatayspora-puan-silme-cezasi-1107670208.html
FIFA'dan Hatayspor'a puan silme cezası
FIFA'dan Hatayspor'a puan silme cezası
Sputnik Türkiye
FIFA, Hatayspor'a bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verdi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T19:17+0300
2026-07-30T19:17+0300
2026-07-30T19:17+0300
spor
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türkiye futbol federasyonu (tff)
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futbol maçı
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FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hatayspor'a yönelik kararını açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Hatay temsilcisine FIFA Disiplin Komitesi kararıyla bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası uygulandığı bildirildi.Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, 14 puanla ligi 19. sırada tamamlayarak 2. Lig'e düşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fifa-duyurdu-adana-demirspora-puan-silme-cezasi-1107641015.html
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hatayspor, fifa, türkiye futbol federasyonu (tff), puan, puan sistemi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
hatayspor, fifa, türkiye futbol federasyonu (tff), puan, puan sistemi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
FIFA'dan Hatayspor'a puan silme cezası
FIFA, Hatayspor'a bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verdi.
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hatayspor'a yönelik kararını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Hatay temsilcisine FIFA Disiplin Komitesi kararıyla bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası uygulandığı bildirildi.
Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, 14 puanla ligi 19. sırada tamamlayarak 2. Lig'e düşmüştü.