Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fifa-duyurdu-adana-demirspora-puan-silme-cezasi-1107641015.html
FIFA duyurdu: Adana Demirspor'a puan silme cezası
FIFA duyurdu: Adana Demirspor'a puan silme cezası
Sputnik Türkiye
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor hakkında 6 puan silme cezası kararı aldı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T17:16+0300
2026-07-29T17:17+0300
spor
fifa
adana demirspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101760688_0:80:400:305_1920x0_80_0_0_7a2bce4d8fdd084007a8661e15d0dd29.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda Adana Demirspor'a bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.Kararla birlikte Nesine 2. Lig'de mücadele eden kulübün yeni sezondaki puan durumunda 6 puanlık kesinti uygulanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/adana-demirspor-313-gun-sonra-kazandi-sezonun-ilk-3-puani-1104757550.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101760688_0:51:400:351_1920x0_80_0_0_49447f2ca7d59e6b6438042dea01c1cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fifa, adana demirspor, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fifa, adana demirspor, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

FIFA duyurdu: Adana Demirspor'a puan silme cezası

17:16 29.07.2026 (güncellendi: 17:17 29.07.2026)
© Fotoğraf : Adana Demirspor XAdana Demirspor
Adana Demirspor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Fotoğraf : Adana Demirspor X
Abone ol
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor hakkında 6 puan silme cezası kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda Adana Demirspor'a bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
Kararla birlikte Nesine 2. Lig'de mücadele eden kulübün yeni sezondaki puan durumunda 6 puanlık kesinti uygulanacağı belirtildi.
Adana Demirspor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2026
SPOR
Adana Demirspor, 313 gün sonra kazandı: Sezonun ilk 3 puanı
3 Nisan, 18:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала