https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fifa-duyurdu-adana-demirspora-puan-silme-cezasi-1107641015.html
FIFA duyurdu: Adana Demirspor'a puan silme cezası
FIFA duyurdu: Adana Demirspor'a puan silme cezası
Sputnik Türkiye
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor hakkında 6 puan silme cezası kararı aldı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T17:16+0300
2026-07-29T17:16+0300
2026-07-29T17:17+0300
spor
fifa
adana demirspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda Adana Demirspor'a bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.Kararla birlikte Nesine 2. Lig'de mücadele eden kulübün yeni sezondaki puan durumunda 6 puanlık kesinti uygulanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/adana-demirspor-313-gun-sonra-kazandi-sezonun-ilk-3-puani-1104757550.html
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fifa, adana demirspor, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fifa, adana demirspor, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
FIFA duyurdu: Adana Demirspor'a puan silme cezası
17:16 29.07.2026 (güncellendi: 17:17 29.07.2026)
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor hakkında 6 puan silme cezası kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda Adana Demirspor'a bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
Kararla birlikte Nesine 2. Lig'de mücadele eden kulübün yeni sezondaki puan durumunda 6 puanlık kesinti uygulanacağı belirtildi.