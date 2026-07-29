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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/uskudar-belediyesine-operasyon-sinem-dedetas-gozaltina-alindi-1107617701.html
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediyesi'nde "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkanı... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/beykoz-belediyesine-ikinci-dalga-operasyon-2-tutuklama-1107350425.html
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sinem dedetaş, üsküdar belediyesi
sinem dedetaş, üsküdar belediyesi

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş gözaltına alındı

07:29 29.07.2026
© AA / Üsküdar BelediyesiSinem Dedetaş
Sinem Dedetaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AA / Üsküdar Belediyesi
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Ayrıntılar geliyor
Üsküdar Belediyesi'nde "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
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