EGD Genel Sekreteri Erçin: Ekonomi ‘kim kime ne tutturursa’ düzenine dönüştü

“Dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Türkiye ölçeğinde olmayan, Arjantin gibi siyaseten çalkantılı ülkeleri dışarıda bırakırsak dünyanın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıyayız. Hatta bazı aylar ABD, Almanya, Çin’in yıllık enflasyonu kadar aylık enflasyon ortaya çıkıyor. TÜRK-İŞ açıkladı; açlık sınırı barem olarak 30 bin liranın üzerinde. Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas büyüyor. Yoksulluk sınırı da 120 bin liralara vurmuş vaziyette. Burada hükümet ve yöneticiler tarafından ücret politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerekecek gibi duruyor.

Temmuz zammı belki de olması gerekiyordu. Orada da reel sektörün durumunu dikkate alıyorlar. İçerideki maliyetler çok yüksek, döviz fiyatları da enflasyon kadar artmıyor. İhracat odaklı bir ekonomi olarak yola çıkıyorsunuz, dış satım ile sektörlerinizi büyütmeye çalışıyorsunuz. Burada haliyle rekabetçi bir kur gündeme gelmesi gerekiyor. Fakat içeride yıllık enflasyonunuz yüzde 30, kur artışınız yüzde 20. Bu hem ithalatı teşvik ediyor, içeride de ihracatçının mal satamamasına sebebiyet veriyor.”