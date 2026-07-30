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CHP'ye üye katılım töreninde 'figüran' iddiaları soruşturmasında yeni gelişme: İfadeye çağırıldılar
CHP'ye üye katılım töreninde 'figüran' iddiaları soruşturmasında yeni gelişme: İfadeye çağırıldılar
Sputnik Türkiye
CHP'de üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla bazı kişilerin götürüldüğü iddialarıyla ilgili soruşturmada gazeteciler Fatih Altaylı, Timur Soykan ve... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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timur soykan
uğur dündar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiaları ve bu iddialara ilişkin yayınlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar'ı ifadeye çağırdı. Üç isim ifade verecekBaşsavcılığın Sarıyer'de CHP'nin gerçekleştirdiği üye katılım törenine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında Timur Soykan ve Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Uğur Dündar'ın da ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/gursel-tekinden-uye-katiliminda-figuran-kullanildi-iddialarina-yanit-seytanin-aklina-gelmeyecek-bir-1107558060.html
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fatih altaylı, timur soykan, uğur dündar, chp, cumhuriyet başsavcılığı
fatih altaylı, timur soykan, uğur dündar, chp, cumhuriyet başsavcılığı

CHP'ye üye katılım töreninde 'figüran' iddiaları soruşturmasında yeni gelişme: İfadeye çağırıldılar

15:25 30.07.2026
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA
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CHP'de üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla bazı kişilerin götürüldüğü iddialarıyla ilgili soruşturmada gazeteciler Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiaları ve bu iddialara ilişkin yayınlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündarifadeye çağırdı.

Üç isim ifade verecek

Başsavcılığın Sarıyer'de CHP'nin gerçekleştirdiği üye katılım törenine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Timur Soykan ve Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Uğur Dündar'ın da ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
POLİTİKA
Gürsel Tekin'den 'üye katılımında figüran kullanıldı' iddialarına yanıt: 'Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar'
26 Temmuz, 16:26
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