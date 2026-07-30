https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/chpye-uye-katilim-toreninde-figuran-iddialari-sorusturmasinda-yeni-gelisme-ifadeye-cagirildilar-1107663266.html

CHP'ye üye katılım töreninde 'figüran' iddiaları soruşturmasında yeni gelişme: İfadeye çağırıldılar

CHP'ye üye katılım töreninde 'figüran' iddiaları soruşturmasında yeni gelişme: İfadeye çağırıldılar

Sputnik Türkiye

CHP'de üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla bazı kişilerin götürüldüğü iddialarıyla ilgili soruşturmada gazeteciler Fatih Altaylı, Timur Soykan ve... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T15:25+0300

2026-07-30T15:25+0300

2026-07-30T15:25+0300

türki̇ye

fatih altaylı

timur soykan

uğur dündar

chp

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiaları ve bu iddialara ilişkin yayınlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar'ı ifadeye çağırdı. Üç isim ifade verecekBaşsavcılığın Sarıyer'de CHP'nin gerçekleştirdiği üye katılım törenine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında Timur Soykan ve Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Uğur Dündar'ın da ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/gursel-tekinden-uye-katiliminda-figuran-kullanildi-iddialarina-yanit-seytanin-aklina-gelmeyecek-bir-1107558060.html

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fatih altaylı, timur soykan, uğur dündar, chp, cumhuriyet başsavcılığı