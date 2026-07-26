https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/gursel-tekinden-uye-katiliminda-figuran-kullanildi-iddialarina-yanit-seytanin-aklina-gelmeyecek-bir-1107558060.html

Gürsel Tekin'den 'üye katılımında figüran kullanıldı' iddialarına yanıt: 'Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar'

Gürsel Tekin'den 'üye katılımında figüran kullanıldı' iddialarına yanıt: 'Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar'

Sputnik Türkiye

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin dün gerçekleşen üye katılım törenine cast ajansları... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T16:26+0300

2026-07-26T16:26+0300

2026-07-26T16:26+0300

poli̇ti̇ka

chp

fetö

sarıyer

gürsel tekin

chp genel merkezi

cumhuriyet halk partisi (chp)

figüran

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Gürsel Tekin'den CHP'nin dün gerçekleşen üye katılım törenine ilişkin açıklama yaptı figüran getirildiği iddialarına yanıt verdi.Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla dün Sarıyer'de yapılan, yeni üyelere ve daha önce partiden ihraç edilip yeniden katılanlara rozet takma törenine ilişkin, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.Kamuoyunda gündeme gelen törene cast ajansından kişilerin servis araçlarıyla getirildiği yönündeki iddiaları reddeden Tekin, Sarıyer'de dün geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini, farklı siyasi partilerden yüzlerce kişinin partiye katıldığını ve kimsenin siciline bakacak durumda olmadıklarını dile getirdi.'Salonu veren belediye başkanı linçlendi'Toplantıya birçok kişinin kendi imkanlarıyla geldiğini, bir kısım gencin de zaman zaman ulaşım desteği istediğini anlatan Tekin, "Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok, böyle bir olanağımız olsa da yapmayız. Çünkü partililik tamamen gönüllülüğe dayalı bir şeydir. Önce bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanı'mız ve yöneticileri linç edildi. O salonları, her Türk vatandaşı parasını yatırır ve kiralar. Kendi partinizin belediye başkanının salonunu kiralıyorsunuz, belediye başkanı size salonu verdiği için linç edildi." ifadelerini kullandı.FETÖ benzetmesi yaptıBazı medya organlarında toplantıya bazı kişilerin cast ajansından araçlarla getirildiğine ilişkin çıkan haberlere, "Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar." diyerek tepki gösteren Tekin, tezgah kurularak kendilerine iftira atıldığını savundu.Tekin, ulaşım talebi olanları ve gençlik kolları başkanını aradıklarını, ancak bu kişileri kimsenin tanımadığını aktararak, şöyle devam etti:Üye katılım töreninin yapıldığı salonun kapasitesi sınırlı olduğu için 700-800 kişinin içeri giremediğini kaydeden Tekin, ilerleyen günlerde daha büyük salonlarda katılımcıları karşılayacaklarını dile getirdi.

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chp, fetö, sarıyer, gürsel tekin, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), figüran