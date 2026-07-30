https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bolivyada-eski-devlet-baskani-evo-morales-hakkinda-ucuncu-kez-yakalama-karari-1107652211.html

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında üçüncü kez yakalama kararı

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında üçüncü kez yakalama kararı

Sputnik Türkiye

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında, hükümet karşıtı protestolardaki rolü gerekçe gösterilerek bir kez daha yakalama kararı çıkarıldı. Morales... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T09:18+0300

2026-07-30T09:18+0300

2026-07-30T09:18+0300

dünya

bolivya

evo morales

protesto

yakalama kararı

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Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında, hükümet karşıtı protestolardaki rolü nedeniyle üçüncü kez yakalama kararı çıkarıldı.Bolivya basınında yer alan haberlere göre savcılık, Morales'i "devlet başkanının istifasını talep eden protestolardaki rolü", "ulaşım güvenliğini tehlikeye atma", "suç örgütü kurma", "suça alenen tahrik" ve "kamu hizmetlerinin güvenliğine karşı saldırı" suçlamalarıyla soruşturuyor.Bu kararla birlikte Morales hakkında bugüne kadar üç ayrı yakalama kararı çıkarılmış oldu. Eski devlet başkanı, mayıs ayında da firari ilan edilmişti.Morales: Gözümü korkutamazlarMorales, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu öne sürdü. Hükümetin ülkenin derin ekonomik ve sosyal krizini gizlemeye çalıştığını savunan Morales, protestoların sorumluluğunun kendisine yüklenmek istendiğini belirtti.Mücadelesini sürdüreceğini ifade eden Morales, "Gözümüzü korkutamayacaklar. Halkımızla birlikte onur, egemenlik, sosyal adalet ve umut için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.Protestolar 16 kişinin ölümüne neden olmuştuMayıs ve haziran aylarında yaklaşık yedi hafta süren gösterilerde, Morales yanlısı grupların da destek verdiği eylemciler ülkenin batı ve orta kesimlerinde yolları kapatmıştı. Göstericiler, Devlet Başkanı'nın istifasını talep ederken, yol kapatma eylemleri nedeniyle birçok kentte gıda, yakıt ve tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanmıştı.Yetkililere göre protestolarda en az 16 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 13'ünün, sağlık ekiplerinin barikatlar nedeniyle zamanında müdahale edememesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, eylemlerin ülke ekonomisine 3 milyar doların üzerinde zarar verdiği ifade edildi.Cochabamba'da kalmayı sürdürüyorMorales, insan kaçakçılığına ilişkin ayrı bir soruşturma kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararının uygulanmasını engellemek amacıyla Ekim 2024'ten bu yana destekçileri tarafından korunduğu Cochabamba bölgesinde bulunmayı sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/bolivya-devlet-baskani-paz-olaganustu-hal-ilan-etti-1106658774.html

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bolivya, evo morales, protesto, yakalama kararı