https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/bolivya-devlet-baskani-paz-olaganustu-hal-ilan-etti-1106658774.html

Bolivya Devlet Başkanı Paz olağanüstü hal ilan etti

Bolivya Devlet Başkanı Paz olağanüstü hal ilan etti

Sputnik Türkiye

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, yaklaşık 50 gündür süren yol kapatma eylemleri ve protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T14:19+0300

2026-06-20T14:19+0300

2026-06-20T14:19+0300

dünya

bolivya

rodrigo paz

olağanüstü hal

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Bolivya’da haftalardır süren protestolar ve yol kapatma eylemleri ülkeyi yeni bir dönemece taşıdı. Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ülkede ekonomik hayatı felç eden gösteriler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.Bolivya’da protestolar sonrası olağanüstü hal kararıCumartesi günü ulusa sesleniş konuşması yapan Paz, kararın kamu düzenini yeniden tesis etmeyi, vatandaşların güvenliğini sağlamayı ve temel ihtiyaç malzemelerinin ülke genelinde dolaşımını güvence altına almayı amaçladığını söyledi.Olağanüstü hal kararıyla birlikte hükümet, anayasal olarak daha geniş yetkilere sahip olacak. Bu kapsamda silahlı kuvvetler, protestocuların kapattığı yolları açmak ve ulaşımı yeniden sağlamak amacıyla görevlendirilebilecek.50 gündür yollar kapalıÜlkede birçok protestocu grup, kritik ulaşım güzergahlarını kapatıyor. Yaklaşık 50 gündür devam eden eylemler nedeniyle kamyonlar yollarda mahsur kalırken, başkent La Paz dahil birçok bölgede gıda, yakıt ve ilaç tedarikinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor.Yerel basına göre krizin temelinde ise hükümetin bütçe açığını azaltmak amacıyla uzun yıllardır uygulanan yakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı bulunuyor. Dolar sıkıntısı ve ekonomik sorunlarla mücadele eden hükümetin attığı bu adım, ülkede geniş çaplı tepkiye yol açtı.Paz yönetimi daha sonra yakıt fiyatlarını dengelemeye yönelik önlemler alsa ve tartışmalı bazı arazi reformlarını geri çekse de protestolar sona ermedi. Sendikalar ücret artışı talep ederken, yakıt ve döviz sıkıntısının giderilmesini ve bazı gruplar ise Paz’ın istifasını istiyor.Morales yanlısı gruplar protestoları sürdürüyorHükümet cuma günü ülkenin en büyük işçi örgütlerinden Bolivya İşçi Konfederasyonu (COB) ile gerilimi azaltmayı hedefleyen bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Ancak özellikle Cochabamba bölgesinde etkili olan ve Evo Morales’e yakın kırsal örgütler müzakerelere katılmadı ve eylemlerini sürdürdü.Paz, yaşananların artık sıradan bir protesto hareketinin ötesine geçtiğini savunarak, haftalar süren şiddet olayları ve yol kapatmaların demokrasiyi istikrarsızlaştırmaya yönelik organize bir girişime dönüştüğünü öne sürdü.Paz konuşmasında, "Bu olağanüstü hal insanların yaşamını kısıtlamak için ilan edilmedi. Bu karar, halka özgürlüğünü geri vermek ve siyasi çatışmaları kullanarak yolları kapatanların ülkeye zarar vermesini engellemek için alındı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/5-latin-amerika-ulkesi-organize-sucla-mucadelede-santiago-taahhudu-imzaladi-1106096855.html

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