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Bilim insanları uyardı: Akdeniz istilacı balık türlerin yeni yuvasına dönüşüyor
Bilim insanları uyardı: Akdeniz istilacı balık türlerin yeni yuvasına dönüşüyor
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Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle ısınan Akdeniz'in istilacı türler için uygun bir yaşam alanına dönüştüğünü bildirdi. Araştırmacılar, bugüne kadar... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T19:34+0300
2026-07-30T19:34+0300
yaşam
akdeniz
süveyş kanalı
balık
istila
zehirli aslan balığı
aslan balığı
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Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle hızla ısınan Akdeniz'in, Süveyş Kanalı üzerinden gelen istilacı türlerin yayılması için uygun koşullar oluşturduğunu bildirdi. Araştırmacılar, bu durumun deniz ekosistemini değiştirdiğini ve yerli türler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu aktardı.Yerli türler hızla azalıyorAraştırmacılara göre, istilacı türler özellikle Doğu Akdeniz'de yerli balık ve deniz canlılarının yaşam alanlarını hızla daraltıyor.Azzurro, Doğu Akdeniz'in sığ kıyılarında yumuşakça popülasyonunun yüzde 93'ünün kaybolduğunu, Adriyatik Denizi'nde ise yüksek deniz sıcaklıkları nedeniyle midyelerin büyük bölümünün yok olduğunu ifade etti.Bilim insanları, Akdeniz'in 2100 yılına kadar 2 ila 6 derece daha ısınmasının beklendiğini ve bunun istilacı türlerin yayılımını daha da hızlandıracağını belirtti.Araştırmacılara göre, aslan balığı, balon balığı ve tavşan balığı gibi istilacı türler başta olmak üzere birçok canlı, daha sıcak sular sayesinde Akdeniz'in batısına doğru yayılmayı sürdürüyor.Geri dönüş mümkün görünmüyorPapik, buna rağmen gemilerin balast sularının kontrol edilmesi, gemi gövdelerinde özel koruyucu kaplamaların kullanılması ve balıkçılık politikalarının güncellenmesi gibi önlemlerle yeni istilacı türlerin girişinin büyük ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.
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akdeniz, süveyş kanalı, balık, istila, zehirli aslan balığı, aslan balığı
akdeniz, süveyş kanalı, balık, istila, zehirli aslan balığı, aslan balığı

Bilim insanları uyardı: Akdeniz istilacı balık türlerin yeni yuvasına dönüşüyor

19:34 30.07.2026
© AP Photo / Marta LavandierAslan balığı
Aslan balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Marta Lavandier
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Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle ısınan Akdeniz'in istilacı türler için uygun bir yaşam alanına dönüştüğünü bildirdi. Araştırmacılar, bugüne kadar yaklaşık bin istilacı türün tespit edildiğini ve bu değişimin büyük ölçüde geri döndürülemez olduğunu belirtti.
Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle hızla ısınan Akdeniz'in, Süveyş Kanalı üzerinden gelen istilacı türlerin yayılması için uygun koşullar oluşturduğunu bildirdi.
Araştırmacılar, bu durumun deniz ekosistemini değiştirdiğini ve yerli türler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu aktardı.
İtalya Ulusal Araştırma Konseyi Deniz Biyolojik Kaynaklar ve Biyoteknoloji Enstitüsü deniz biyoloğu Ernesto Azzurro, Akdeniz'de bugüne kadar yaklaşık bin istilacı türün tespit edildiğini, bunların 800'ünün kalıcı olarak yerleştiğini söyledi.

Yerli türler hızla azalıyor

Araştırmacılara göre, istilacı türler özellikle Doğu Akdeniz'de yerli balık ve deniz canlılarının yaşam alanlarını hızla daraltıyor.
Azzurro, Doğu Akdeniz'in sığ kıyılarında yumuşakça popülasyonunun yüzde 93'ünün kaybolduğunu, Adriyatik Denizi'nde ise yüksek deniz sıcaklıkları nedeniyle midyelerin büyük bölümünün yok olduğunu ifade etti.
"Büyüklerimizin, antik Yunan'ın Akdeniz'i sonsuza kadar kayboldu. Bu değişimlerin çoğu geri döndürülemez." diyen Azzurro, denizdeki biyolojik çeşitliliğin giderek azaldığını vurguladı.
Bilim insanları, Akdeniz'in 2100 yılına kadar 2 ila 6 derece daha ısınmasının beklendiğini ve bunun istilacı türlerin yayılımını daha da hızlandıracağını belirtti.
Araştırmacılara göre, aslan balığı, balon balığı ve tavşan balığı gibi istilacı türler başta olmak üzere birçok canlı, daha sıcak sular sayesinde Akdeniz'in batısına doğru yayılmayı sürdürüyor.

Geri dönüş mümkün görünmüyor

İtalya Yüksek Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü zooloğu Piero Genovesi Papik, istilacı türlerin Akdeniz'deki yayılımını tamamen durdurmanın artık mümkün olmadığını söyledi.
Papik, buna rağmen gemilerin balast sularının kontrol edilmesi, gemi gövdelerinde özel koruyucu kaplamaların kullanılması ve balıkçılık politikalarının güncellenmesi gibi önlemlerle yeni istilacı türlerin girişinin büyük ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.
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