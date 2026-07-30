https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bilim-insanlari-uyardi-akdeniz-istilaci-balik-turlerin-yeni-yuvasina-donusuyor-1107665635.html

Bilim insanları uyardı: Akdeniz istilacı balık türlerin yeni yuvasına dönüşüyor

Bilim insanları uyardı: Akdeniz istilacı balık türlerin yeni yuvasına dönüşüyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle ısınan Akdeniz'in istilacı türler için uygun bir yaşam alanına dönüştüğünü bildirdi. Araştırmacılar, bugüne kadar... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T19:34+0300

2026-07-30T19:34+0300

2026-07-30T19:34+0300

yaşam

akdeniz

süveyş kanalı

balık

istila

zehirli aslan balığı

aslan balığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1e/1107665477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0c96b36f80acf70b325578ba5d8e407f.jpg

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle hızla ısınan Akdeniz'in, Süveyş Kanalı üzerinden gelen istilacı türlerin yayılması için uygun koşullar oluşturduğunu bildirdi. Araştırmacılar, bu durumun deniz ekosistemini değiştirdiğini ve yerli türler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu aktardı.Yerli türler hızla azalıyorAraştırmacılara göre, istilacı türler özellikle Doğu Akdeniz'de yerli balık ve deniz canlılarının yaşam alanlarını hızla daraltıyor.Azzurro, Doğu Akdeniz'in sığ kıyılarında yumuşakça popülasyonunun yüzde 93'ünün kaybolduğunu, Adriyatik Denizi'nde ise yüksek deniz sıcaklıkları nedeniyle midyelerin büyük bölümünün yok olduğunu ifade etti.Bilim insanları, Akdeniz'in 2100 yılına kadar 2 ila 6 derece daha ısınmasının beklendiğini ve bunun istilacı türlerin yayılımını daha da hızlandıracağını belirtti.Araştırmacılara göre, aslan balığı, balon balığı ve tavşan balığı gibi istilacı türler başta olmak üzere birçok canlı, daha sıcak sular sayesinde Akdeniz'in batısına doğru yayılmayı sürdürüyor.Geri dönüş mümkün görünmüyorPapik, buna rağmen gemilerin balast sularının kontrol edilmesi, gemi gövdelerinde özel koruyucu kaplamaların kullanılması ve balıkçılık politikalarının güncellenmesi gibi önlemlerle yeni istilacı türlerin girişinin büyük ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/cingirakli-yilanlarin-kendi-zehirlerine-karsi-gelistirdigi-savunma-gelecegin-panzehiri-olabilir-1107664743.html

akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akdeniz, süveyş kanalı, balık, istila, zehirli aslan balığı, aslan balığı