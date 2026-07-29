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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/mugla-seydikemerde-orman-yangini-ruzgarla-buyudu-fethiye-antalya-yolu-ulasima-kapandi-1107623779.html
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangına 5 uçak, 11... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesini de güçleştirdi.Havadan ve karadan yoğun müdahaleİhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.Ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldıYangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/turkiyede-beklenen-yasam-suresi-kac-yil-oldu-tuik-rakamlari-acikladi-1107622831.html
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muğla, orman, orman yangını
muğla, orman, orman yangını

Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı

11:26 29.07.2026 (güncellendi: 11:32 29.07.2026)
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AA / Ali Rıza Akkır
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personelle havadan ve karadan müdahale edilirken, yoğun duman ve alevler nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
© AA / Ali Rıza Akkır
Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesini de güçleştirdi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
© AA / Ali Rıza Akkır

Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı

Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldı.
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
© AA / Ali Rıza Akkır
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