Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
11:26 29.07.2026 (güncellendi: 11:32 29.07.2026)
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
© AA / Ali Rıza Akkır
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personelle havadan ve karadan müdahale edilirken, yoğun duman ve alevler nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
© AA / Ali Rıza Akkır
Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesini de güçleştirdi.
Havadan ve karadan yoğun müdahale
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
© AA / Ali Rıza Akkır
Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı
Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldı.
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
© AA / Ali Rıza Akkır