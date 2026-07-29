https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/mugla-seydikemerde-orman-yangini-ruzgarla-buyudu-fethiye-antalya-yolu-ulasima-kapandi-1107623779.html

Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı

Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangına 5 uçak, 11... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T11:26+0300

2026-07-29T11:26+0300

2026-07-29T11:32+0300

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesini de güçleştirdi.Havadan ve karadan yoğun müdahaleİhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.Ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldıYangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldı.

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