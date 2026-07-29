https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yeni-arastirma-kilo-vermek-tek-basina-diyabeti-onlemeyebilir-1107633630.html
Yeni araştırma: Kilo vermek tek başına diyabeti önlemeyebilir
Yeni araştırma: Kilo vermek tek başına diyabeti önlemeyebilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, kilo vermenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının herkeste tip 2 diyabeti önlemeye yetmeyebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bazı... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T13:53+0300
2026-07-29T13:53+0300
2026-07-29T13:53+0300
sağlik
diyabet
fazla kilolu
kilo verme
karaciğer
yağlanma
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Alman Diyabet Araştırma Merkezi (DZD), Tübingen Üniversite Hastanesi ve Helmholtz Munich araştırmacıları tarafından yürütülen ve Diabetes dergisinde yayımlanan çalışmada, tip 2 diyabet riski taşıyan kişilerde uzun vadeli kilo kaybının etkileri incelendi.Araştırmada, diyabet riski yüksek olan kişilerin yıllarca takip edilen verileri değerlendirildi. Katılımcıların önemli bir bölümü yaklaşık yüzde 8 oranında kilo vermeyi başardı ve bu kilo kaybını uzun süre korudu. Ancak buna rağmen bazı kişilerde kan şekeri yükselmeye, insülin üretimi azalmaya ve tip 2 diyabet riski yüksek kalmaya devam etti.Her kilo veren aynı faydayı görmediAraştırmacılar, özellikle daha önce belirledikleri 'risk kümesi 5' grubundaki kişilerin diğer gruplardan farklı sonuçlar verdiğini tespit etti.Araştırmacılar, bu durumun en önemli nedenlerinden birinin şiddetli yağlı karaciğer hastalığı ve buna bağlı gelişen insülin direnci olabileceğini değerlendirdi.Kişiye özel tedavi dönemi başlayabilirBilim insanları, elde edilen bulguların doğrulanması halinde tip 2 diyabetten korunma yöntemlerinin kişiye özel planlanması gerekebileceğini belirtti.Araştırmaya göre bazı kişiler, sağlıklı beslenme ve kilo kaybına rağmen metabolik olarak yüksek risk taşımaya devam edebilir. Bu nedenle gelecekte bu gruplar için daha yoğun takip ve farklı tedavi yöntemleri uygulanması gerekebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/arastirma-1-ve-6-yasindaki-ekran-suresi-ogrenme-ve-hafizayi-yillar-sonra-da-etkileyebilir-1107621118.html
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diyabet, fazla kilolu, kilo verme, karaciğer, yağlanma
diyabet, fazla kilolu, kilo verme, karaciğer, yağlanma
Yeni araştırma: Kilo vermek tek başına diyabeti önlemeyebilir
Yeni bir araştırma, kilo vermenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının herkeste tip 2 diyabeti önlemeye yetmeyebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bazı kişilerde diyabet riskinin kilo kaybına rağmen yüksek kalabildiğini belirledi.
Alman Diyabet Araştırma Merkezi (DZD), Tübingen Üniversite Hastanesi ve Helmholtz Munich araştırmacıları tarafından yürütülen ve Diabetes dergisinde yayımlanan çalışmada, tip 2 diyabet riski taşıyan kişilerde uzun vadeli kilo kaybının etkileri incelendi.
Araştırmada, diyabet riski yüksek olan kişilerin yıllarca takip edilen verileri değerlendirildi. Katılımcıların önemli bir bölümü yaklaşık yüzde 8 oranında kilo vermeyi başardı ve bu kilo kaybını uzun süre korudu. Ancak buna rağmen bazı kişilerde kan şekeri yükselmeye, insülin üretimi azalmaya ve tip 2 diyabet riski yüksek kalmaya devam etti.
Her kilo veren aynı faydayı görmedi
Araştırmacılar, özellikle daha önce belirledikleri 'risk kümesi 5' grubundaki kişilerin diğer gruplardan farklı sonuçlar verdiğini tespit etti.
Çalışmanın baş yazarı, Tübingen Üniversite Hastanesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Norbert Stefan
, "Yaklaşık yüzde 8'lik kalıcı kilo kaybına ve dokuz yıllık takibe rağmen bu gruptaki kişilerde kan şekeri yükselmeye devam etti, insülin salgısı azaldı ve tip 2 diyabet riski yüksek kaldı. Bu sonuç bizi şaşırttı."
dedi.
Araştırmacılar, bu durumun en önemli nedenlerinden birinin şiddetli yağlı karaciğer hastalığı ve buna bağlı gelişen insülin direnci olabileceğini değerlendirdi.
Kişiye özel tedavi dönemi başlayabilir
Bilim insanları, elde edilen bulguların doğrulanması halinde tip 2 diyabetten korunma yöntemlerinin kişiye özel planlanması gerekebileceğini belirtti.
Araştırmaya göre bazı kişiler, sağlıklı beslenme ve kilo kaybına rağmen metabolik olarak yüksek risk taşımaya devam edebilir. Bu nedenle gelecekte bu gruplar için daha yoğun takip ve farklı tedavi yöntemleri uygulanması gerekebileceği ifade edildi.