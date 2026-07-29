https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yeni-arastirma-kilo-vermek-tek-basina-diyabeti-onlemeyebilir-1107633630.html

Yeni araştırma: Kilo vermek tek başına diyabeti önlemeyebilir

Yeni araştırma: Kilo vermek tek başına diyabeti önlemeyebilir

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, kilo vermenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının herkeste tip 2 diyabeti önlemeye yetmeyebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bazı... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T13:53+0300

2026-07-29T13:53+0300

2026-07-29T13:53+0300

sağlik

diyabet

fazla kilolu

kilo verme

karaciğer

yağlanma

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Alman Diyabet Araştırma Merkezi (DZD), Tübingen Üniversite Hastanesi ve Helmholtz Munich araştırmacıları tarafından yürütülen ve Diabetes dergisinde yayımlanan çalışmada, tip 2 diyabet riski taşıyan kişilerde uzun vadeli kilo kaybının etkileri incelendi.Araştırmada, diyabet riski yüksek olan kişilerin yıllarca takip edilen verileri değerlendirildi. Katılımcıların önemli bir bölümü yaklaşık yüzde 8 oranında kilo vermeyi başardı ve bu kilo kaybını uzun süre korudu. Ancak buna rağmen bazı kişilerde kan şekeri yükselmeye, insülin üretimi azalmaya ve tip 2 diyabet riski yüksek kalmaya devam etti.Her kilo veren aynı faydayı görmediAraştırmacılar, özellikle daha önce belirledikleri 'risk kümesi 5' grubundaki kişilerin diğer gruplardan farklı sonuçlar verdiğini tespit etti.Araştırmacılar, bu durumun en önemli nedenlerinden birinin şiddetli yağlı karaciğer hastalığı ve buna bağlı gelişen insülin direnci olabileceğini değerlendirdi.Kişiye özel tedavi dönemi başlayabilirBilim insanları, elde edilen bulguların doğrulanması halinde tip 2 diyabetten korunma yöntemlerinin kişiye özel planlanması gerekebileceğini belirtti.Araştırmaya göre bazı kişiler, sağlıklı beslenme ve kilo kaybına rağmen metabolik olarak yüksek risk taşımaya devam edebilir. Bu nedenle gelecekte bu gruplar için daha yoğun takip ve farklı tedavi yöntemleri uygulanması gerekebileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/arastirma-1-ve-6-yasindaki-ekran-suresi-ogrenme-ve-hafizayi-yillar-sonra-da-etkileyebilir-1107621118.html

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Sputnik Türkiye

diyabet, fazla kilolu, kilo verme, karaciğer, yağlanma