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Uzmanı prim borcunu açıkladı: Kimlerin emekli aylığından kesinti yapılacak?
Uzmanı prim borcunu açıkladı: Kimlerin emekli aylığından kesinti yapılacak?
Sputnik Türkiye
Emekli aylığı almakta olanların kendi sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası (GSS) primi dahil prim ve prime ilişkin borçlar emekli... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T08:05+0300
2026-07-30T08:05+0300
ekonomi̇
emekli
sgk
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1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren konuyla ilgili kanun, prim borçlarının, emekli aylıklarında yüzde 25’e varan oranlarda kesinti yapılarak tahsil edilmesine yetki veriyor. Kendisinden aylık bağlanan kişinin sonradan prim borcu çıkması durumunda dul ve yetim aylıklarında da kesinti yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kesinti oranını yüzde 10 olarak belirledi.SGK uzmanı gazeteci Ahmet Kıvanç, bugünkü köşesinde merak edilenleri şöyle açıkladı:
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emekli, sgk, prim borcu
emekli, sgk, prim borcu

Uzmanı prim borcunu açıkladı: Kimlerin emekli aylığından kesinti yapılacak?

08:05 30.07.2026
© AAEmekli maaş
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA
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Emekli aylığı almakta olanların kendi sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası (GSS) primi dahil prim ve prime ilişkin borçlar emekli aylıklarından kesilecek. Uzmanı, kesintiyi detaylarıyla açıkladı.
1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren konuyla ilgili kanun, prim borçlarının, emekli aylıklarında yüzde 25’e varan oranlarda kesinti yapılarak tahsil edilmesine yetki veriyor. Kendisinden aylık bağlanan kişinin sonradan prim borcu çıkması durumunda dul ve yetim aylıklarında da kesinti yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kesinti oranını yüzde 10 olarak belirledi.
SGK uzmanı gazeteci Ahmet Kıvanç, bugünkü köşesinde merak edilenleri şöyle açıkladı:
Genelgeye göre, prim ödeme yükümlüsü kendisi olan kişilerin, kendi sigortalılığı nedeniyle oluşan prim borçları, emekli aylıklarından, icra takibi olmaksızın veya borçlunun muvafakati aranmaksızın kesinti yoluyla tahsil edilecek.
Hangi aylıklardan kesinti yapılmayacak? 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun ile 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca bağlanarak ödenen aylıklardan prim borcu için kesinti yapılmayacak.
Hangi borçlar için aylıktan kesinti yapılacak? Emekli aylığı ile dul ve yetim aylığından kesinti yapılarak tahsil edilecek borçlar şöyle: Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları, 506 Sayılı Eski SSK Kanunu kapsamındaki isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri, 2925 Sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortası primleri, BAĞ-KUR prim borçları, Kamu görevlilerinin 5434 Sayılı Kanuna göre borçlanma yaptıkları ve tamamı tahsil edilmeyen borçları ile intibak tashihinden kaynaklanan prim/kesenek borçları, Tarım veya orman işlerinde çalışan işçiler (ek5) ile şehiriçi toplu taşıma aracı çalışanları ve ayda on günden az çalıştırılan sanatçıların (ek 6) prim borçları.
Ocak ayında yürürlüğe giren kanun SGK’ya, prim borcu bulunanların emekli aylığı ile bunlardan bağlanan dul ve yetim aylığının yüzde 25’ine kadar kesinti yapma yetkisi veriyor. SGK genelgesinde ise yapılacak kesintinin emekli aylığının yüzde 10’u oranında olacağı belirtildi.
Tahsilat işlemi, zamanaşımına uğramamış en eski borçtan başlanarak gerçekleştirilecek.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
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