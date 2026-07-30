Uzmanı prim borcunu açıkladı: Kimlerin emekli aylığından kesinti yapılacak?

Hangi borçlar için aylıktan kesinti yapılacak? Emekli aylığı ile dul ve yetim aylığından kesinti yapılarak tahsil edilecek borçlar şöyle: Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları, 506 Sayılı Eski SSK Kanunu kapsamındaki isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri, 2925 Sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortası primleri, BAĞ-KUR prim borçları, Kamu görevlilerinin 5434 Sayılı Kanuna göre borçlanma yaptıkları ve tamamı tahsil edilmeyen borçları ile intibak tashihinden kaynaklanan prim/kesenek borçları, Tarım veya orman işlerinde çalışan işçiler (ek5) ile şehiriçi toplu taşıma aracı çalışanları ve ayda on günden az çalıştırılan sanatçıların (ek 6) prim borçları.