https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ankarada-yol-kenarinda-kadin-cesedi-bulundu-1107670421.html
Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili inceleme başlatıldı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T19:31+0300
2026-07-30T19:31+0300
2026-07-30T19:31+0300
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ankara büyükşehir belediyesi
ankara valiliği
ankara cumhuriyet başsavcılığı
ceset
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İmrahor Deresi çevresinde yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Gülay Akgün M. olduğu tespit edilirken, polis ekipleri olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sislide-yol-kenarinda-ceset-bulundu-1107407620.html
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ankara
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ceset
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ceset
Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili inceleme başlatıldı.
İmrahor Deresi çevresinde yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Gülay Akgün M. olduğu tespit edilirken, polis ekipleri olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.