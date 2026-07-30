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Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili inceleme başlatıldı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T19:31+0300
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İmrahor Deresi çevresinde yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Gülay Akgün M. olduğu tespit edilirken, polis ekipleri olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sislide-yol-kenarinda-ceset-bulundu-1107407620.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ceset
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ceset

Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

19:31 30.07.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili inceleme başlatıldı.
İmrahor Deresi çevresinde yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Gülay Akgün M. olduğu tespit edilirken, polis ekipleri olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Şişli'de yol kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
TÜRKİYE
Şişli'de yol kenarında ceset bulundu
20 Temmuz, 20:16
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