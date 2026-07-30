https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ankarada-yol-kenarinda-kadin-cesedi-bulundu-1107670421.html

Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili inceleme başlatıldı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T19:31+0300

2026-07-30T19:31+0300

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İmrahor Deresi çevresinde yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Gülay Akgün M. olduğu tespit edilirken, polis ekipleri olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sislide-yol-kenarinda-ceset-bulundu-1107407620.html

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Sputnik Türkiye

ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ceset