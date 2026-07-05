https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/uzun-yasam-gizemi-kan-testi-ipucunu-verebilir-1107007968.html

Uzun yaşam gizemi: Kan testi ipucunu verebilir

Uzun yaşam gizemi: Kan testi ipucunu verebilir

Sputnik Türkiye

100 yaşını aşan kişilerin kanında, diğer insanlardan farklı olarak bazı koruyucu safra asitlerinin yüksek seviyede olduğu ve yaşla birlikte azalması beklenen... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T10:15+0300

2026-07-05T10:15+0300

2026-07-05T10:15+0300

sağlik

kan

yaşlanma

steroid

kan testi

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Boston Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 100 yaşını geçen kişilerin kanında sağlıklı yaşlanmayla bağlantılı olduğu düşünülen dikkat çekici bir biyolojik imza keşfedildi. Araştırmacılar, bu özel metabolik yapının yalnızca ileri yaşın bir sonucu olmadığını, aynı zamanda daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın göstergesi olabileceğini belirtti.Sağlıklı yaşlanmanın işareti ortaya çıktıAraştırma kapsamında 213 kişinin kan örnekleri incelendi. Bunların arasında 100 yaşını aşan bireyler, çocukları ve aynı yaş grubundaki kontrol katılımcıları yer aldı.İncelemelerde, 100 yaşını geçen kişilerin kanında bazı birincil ve ikincil safra asitlerinin normalden daha yüksek seviyede olduğu, buna karşılık yaşlanmayla birlikte düşmesi beklenen bazı steroidlerin seviyesinin korunduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu iki özelliğin birlikte oluşturduğu metabolik imzanın, sıradan yaşlanma sürecinden farklı olduğunu ve daha düşük ölüm riskiyle ilişkili göründüğünü ifade etti.Araştırmanın sorumlu yazarı, Tıp Profesörü Stefano Monti, "Kanımızdaki ölçülebilir kimyasal izler uzun ve sağlıklı yaşamla bağlantılı. Bu izleri oluşturan biyolojik mekanizmaları anlayabilirsek, yaşlanmaya karşı koruyucu yeni yollar geliştirebiliriz." dedi.Gelecekte kan testiyle biyolojik yaş ölçülebilirAraştırmacılar, keşfedilen bu metabolik imzanın gelecekte insanların biyolojik yaşını belirlemek, yaşlanmaya bağlı sağlık risklerini önceden tahmin etmek ve uygulanan beslenme düzeni, yaşam tarzı değişiklikleri veya tedavilerin etkisini takip etmek için kullanılabileceğini değerlendirdi.Ekip ayrıca safra asitleri, bağırsak bakterilerinin ürettiği maddeler, NAD ile ilişkili biyolojik süreçler, oksidatif stres belirteçleri ve bazı steroidlerin sağlıklı yaşlanmadaki rolünün daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini vurguladı.

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kan, yaşlanma, steroid, kan testi