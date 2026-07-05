https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/uzun-yasam-gizemi-kan-testi-ipucunu-verebilir-1107007968.html
Uzun yaşam gizemi: Kan testi ipucunu verebilir
Uzun yaşam gizemi: Kan testi ipucunu verebilir
Sputnik Türkiye
100 yaşını aşan kişilerin kanında, diğer insanlardan farklı olarak bazı koruyucu safra asitlerinin yüksek seviyede olduğu ve yaşla birlikte azalması beklenen... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T10:15+0300
2026-07-05T10:15+0300
2026-07-05T10:15+0300
sağlik
kan
yaşlanma
steroid
kan testi
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Boston Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 100 yaşını geçen kişilerin kanında sağlıklı yaşlanmayla bağlantılı olduğu düşünülen dikkat çekici bir biyolojik imza keşfedildi. Araştırmacılar, bu özel metabolik yapının yalnızca ileri yaşın bir sonucu olmadığını, aynı zamanda daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın göstergesi olabileceğini belirtti.Sağlıklı yaşlanmanın işareti ortaya çıktıAraştırma kapsamında 213 kişinin kan örnekleri incelendi. Bunların arasında 100 yaşını aşan bireyler, çocukları ve aynı yaş grubundaki kontrol katılımcıları yer aldı.İncelemelerde, 100 yaşını geçen kişilerin kanında bazı birincil ve ikincil safra asitlerinin normalden daha yüksek seviyede olduğu, buna karşılık yaşlanmayla birlikte düşmesi beklenen bazı steroidlerin seviyesinin korunduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu iki özelliğin birlikte oluşturduğu metabolik imzanın, sıradan yaşlanma sürecinden farklı olduğunu ve daha düşük ölüm riskiyle ilişkili göründüğünü ifade etti.Araştırmanın sorumlu yazarı, Tıp Profesörü Stefano Monti, "Kanımızdaki ölçülebilir kimyasal izler uzun ve sağlıklı yaşamla bağlantılı. Bu izleri oluşturan biyolojik mekanizmaları anlayabilirsek, yaşlanmaya karşı koruyucu yeni yollar geliştirebiliriz." dedi.Gelecekte kan testiyle biyolojik yaş ölçülebilirAraştırmacılar, keşfedilen bu metabolik imzanın gelecekte insanların biyolojik yaşını belirlemek, yaşlanmaya bağlı sağlık risklerini önceden tahmin etmek ve uygulanan beslenme düzeni, yaşam tarzı değişiklikleri veya tedavilerin etkisini takip etmek için kullanılabileceğini değerlendirdi.Ekip ayrıca safra asitleri, bağırsak bakterilerinin ürettiği maddeler, NAD ile ilişkili biyolojik süreçler, oksidatif stres belirteçleri ve bazı steroidlerin sağlıklı yaşlanmadaki rolünün daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/yeni-arastirma-yag-depolanmasini-durduran-protein-kesfedildi-1106977564.html
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kan, yaşlanma, steroid, kan testi
kan, yaşlanma, steroid, kan testi
Uzun yaşam gizemi: Kan testi ipucunu verebilir
100 yaşını aşan kişilerin kanında, diğer insanlardan farklı olarak bazı koruyucu safra asitlerinin yüksek seviyede olduğu ve yaşla birlikte azalması beklenen bazı steroidlerin korunduğu tespit edildi. Bilim insanları, bu biyolojik imzanın gelecekte sağlıklı yaşlanmayı ölçen testlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini açıkladı.
Boston Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 100 yaşını geçen kişilerin kanında sağlıklı yaşlanmayla bağlantılı olduğu düşünülen dikkat çekici bir biyolojik imza keşfedildi. Araştırmacılar, bu özel metabolik yapının yalnızca ileri yaşın bir sonucu olmadığını, aynı zamanda daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın göstergesi olabileceğini belirtti.
Sağlıklı yaşlanmanın işareti ortaya çıktı
Araştırma kapsamında 213 kişinin kan örnekleri incelendi. Bunların arasında 100 yaşını aşan bireyler, çocukları ve aynı yaş grubundaki kontrol katılımcıları yer aldı.
İncelemelerde, 100 yaşını geçen kişilerin kanında bazı birincil ve ikincil safra asitlerinin normalden daha yüksek seviyede olduğu, buna karşılık yaşlanmayla birlikte düşmesi beklenen bazı steroidlerin seviyesinin korunduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu iki özelliğin birlikte oluşturduğu metabolik imzanın, sıradan yaşlanma sürecinden farklı olduğunu ve daha düşük ölüm riskiyle ilişkili göründüğünü ifade etti.
Araştırmanın sorumlu yazarı, Tıp Profesörü Stefano Monti, "Kanımızdaki ölçülebilir kimyasal izler uzun ve sağlıklı yaşamla bağlantılı. Bu izleri oluşturan biyolojik mekanizmaları anlayabilirsek, yaşlanmaya karşı koruyucu yeni yollar geliştirebiliriz." dedi.
Gelecekte kan testiyle biyolojik yaş ölçülebilir
Araştırmacılar, keşfedilen bu metabolik imzanın gelecekte insanların biyolojik yaşını belirlemek, yaşlanmaya bağlı sağlık risklerini önceden tahmin etmek ve uygulanan beslenme düzeni, yaşam tarzı değişiklikleri veya tedavilerin etkisini takip etmek için kullanılabileceğini değerlendirdi.
Ekip ayrıca safra asitleri, bağırsak bakterilerinin ürettiği maddeler, NAD ile ilişkili biyolojik süreçler, oksidatif stres belirteçleri ve bazı steroidlerin sağlıklı yaşlanmadaki rolünün daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini vurguladı.
Araştırmanın sorumlu yazarı Stefano Monti
, "Bu çalışma sağlıklı yaşlanmanın ölçülebilir metabolik işaretlerini ortaya koyuyor. Ancak bu bulguların neden-sonuç ilişkisini gösterebilmesi ve farklı toplumlarda doğrulanması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç var. Nihai hedefimiz, insanların daha uzun süre sağlıklı ve aktif kalmasına yardımcı olacak güvenli yöntemler geliştirmek."
ifadelerini kullandı.