https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/amazon-ormanlarinin-altinda-yuzlerce-gizli-antik-yapi-kesfedildi-1107655452.html

Amazon ormanlarının altında yüzlerce gizli antik yapı keşfedildi

Amazon ormanlarının altında yüzlerce gizli antik yapı keşfedildi

Sputnik Türkiye

Amazon yağmur ormanlarında LIDAR teknolojisiyle yapılan araştırmada, antik döneme ait yüzlerce yeni yapı tespit edildi. Bulgular, bölgede sanılandan daha büyük... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T12:26+0300

2026-07-30T12:26+0300

2026-07-30T12:26+0300

yaşam

amazon

nature (dergi)

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Helsinki Üniversitesi'nden arkeo-antropolog Martti Parssinen liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, Amazon'un güneybatısında havadan lazer taramaları gerçekleştirdi. LIDAR teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmada, 4 bin 497 kilometrekarelik alan tarandı.Araştırmada, 396'sı ilk kez belirlenen toplam 432 toprak yapı tespit edildi. Binlercesi olabilirBilim insanları, taranan alanın Amazon'un çok küçük bir bölümünü kapsadığını, bölgede toplam 24 bin ila 30 bin arasında benzer yapının bulunabileceğini değerlendiriyor.Araştırmaya göre, MÖ 600 ile MS 850 yılları arasında bölgede yaşayan Aquiry medeniyeti, hendeklerle çevrili büyük geometrik toprak yapılar inşa etti. Bilim insanları, medeniyetin zirve döneminde yaklaşık 183 bin kilometrekarelik alana yayıldığını ve nüfusunun 1,2 milyon ile 3 milyon arasında olabileceğini tahmin ediyor.Araştırmacılar, Aquiry toplumunun tek bir krallık yerine ortak geleneklerle birbirine bağlı topluluklardan oluştuğunu belirtiyor. Ahşap evlerin günümüze ulaşmadığı, ancak törensel ve siyasi amaçlarla kullanılan toprak yapıların korunduğu ifade ediliyor.Çalışma ayrıca, Amazon yağmur ormanlarının geçmişte tamamen el değmemiş bir doğaya sahip olmadığına işaret ediyor. Araştırmacılar, bölgede mısır, manyok, kabak ve pamuk tarımı yapıldığını, ormanların ise meyve ve fındık ağaçlarıyla insanlar tarafından yönetildiğini belirtti.MS 850 yılı civarında ortadan kaybolduğu düşünülen Aquiry medeniyetinin neden yok olduğuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Çalışmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yeni-arastirma-dinozorlar-asteroit-carpmasiyla-degil-dunyayi-saran-toz-bulutunda-oldu-1107632081.html

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amazon, nature (dergi)