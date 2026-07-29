https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yeni-arastirma-dinozorlar-asteroit-carpmasiyla-degil-dunyayi-saran-toz-bulutunda-oldu-1107632081.html

Yeni araştırma: Dinozorlar asteroit çarpmasıyla değil, Dünya'yı saran toz bulutunda öldü

Yeni araştırma: Dinozorlar asteroit çarpmasıyla değil, Dünya'yı saran toz bulutunda öldü

Sputnik Türkiye

Araştırma: Dinozorlar asteroit çarpmasıyla değil, toz bulutunda kavrularak öldü. Detaylar haberde...

2026-07-29T13:22+0300

2026-07-29T13:22+0300

2026-07-29T13:22+0300

yaşam

dinazor

asteroit

yokoluş

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ABD'deki Purdue Üniversitesi araştırmacılarının yayımladığı yeni çalışmaya göre, yaklaşık Everest Dağı büyüklüğündeki asteroid saatte yaklaşık 72 bin kilometre hızla Dünya'ya çarptığında yalnızca çarpma bölgesinde büyük yıkıma neden olmadı. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences dergisinde yayınlanan araştırmaya göre atmosfere fırlayan milyarlarca ton sıcak kaya ve toz, küresel ölçekte ölümcül bir sıcaklık etkisi yarattı.'Yer altına ya da suya sığınamayan her canlı kavruldu'Atmosfer bilimleri uzmanı Dr. Alexandria Johnson, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Yer altına ya da su altına sığınamayan her canlı adeta pişti ya da kızardı" ifadelerini kullandı.Araştırmaya göre, Meksika'nın Yucatán Yarımadası yakınlarına düşen Chicxulub asteroidi atmosfere yaklaşık bin kilometreküpten fazla kaya ve toz fırlattı. Bu malzemenin bir bölümü yeniden Dünya'ya düşerken havayı daha da ısıttı.'Asıl felaket, buharlaşmış kaya ve tozla geldi'Purdue Üniversitesi Yer, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nden Prof. Brandon Johnson, İngiltere merkezli Telegraph'a toz bulutunun etkisini şu sözlerle anlattı:Johnson'a göre çarpmanın oluşturduğu şok dalgası veya ateş topu tek başına küresel bir yok oluş yaratacak kadar geniş alana ulaşmadı. Asıl felaket, atmosfere yayılan buharlaşmış kaya ve tozun tüm gezegeni etkisi altına almasıyla yaşandı.Araştırmacılar, bu toz bulutu olmasaydı çok sayıda canlının yine öleceğini ancak bunun gezegen çapında bir kitlesel yok oluşa dönüşmeyeceğini belirtiyor.Ölüm, sanılandan çok daha hızlı gelmiş olabilirBilim insanları uzun yıllardır Chicxulub asteroidinin Güneş ışığını yıllarca engelleyen dev bir toz bulutu oluşturduğunu, bunun da küresel soğumaya yol açarak bitkileri yok ettiğini ve besin zincirinin çökmesi sonucu dinozorların ortadan kalktığını düşünüyordu.Yeni çalışma ise birçok canlı için yok oluş sürecinin çok daha kısa sürdüğünü ortaya koyuyor.Araştırmacıların hesaplamalarına göre, sıcak toz bulutunun hapsettiği ısı nedeniyle dinozorların maruz kaldığı termal radyasyon seviyesi, insanlar için ölümcül kabul edilen sınırın 17 katına ulaştı.Bu sıcaklığın otları, çam iğnelerini, likenleri ve hatta bazı ağaçları bile tutuşturacak düzeyde olduğu, bunun da gezegen genelinde büyük yangınlara neden olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/mugla-seydikemerde-orman-yangini-ruzgarla-buyudu-fethiye-antalya-yolu-ulasima-kapandi-1107623779.html

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dinazor, asteroit, yokoluş