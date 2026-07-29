Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/ahbap-sorusturmasinda-kerem-bursin-ve-farah-zeynep-abdullah-dahil-5-unlu-isim-daha-ifadeye-1107638991.html
Ahbap soruşturmasında Kerem Bürsin ve Farah Zeynep Abdullah dahil 5 ünlü isim daha ifadeye çağırıldı
Ahbap soruşturmasında Kerem Bürsin ve Farah Zeynep Abdullah dahil 5 ünlü isim daha ifadeye çağırıldı
Sputnik Türkiye
Ahbap soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin de ifadeye çağırıldı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T16:15+0300
2026-07-29T16:23+0300
türki̇ye
farah zeynep abdullah
kerem bursin
berna laçin
ahbap derneği
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107639131_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_888e21f85b3c209eeadf71202e75e04c.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada kapsamında; oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107639131_266:0:1706:1080_1920x0_80_0_0_d932456b9264381b4ca6ec8eb1c94ec9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
farah zeynep abdullah, kerem bursin , berna laçin, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı
farah zeynep abdullah, kerem bursin , berna laçin, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı

Ahbap soruşturmasında Kerem Bürsin ve Farah Zeynep Abdullah dahil 5 ünlü isim daha ifadeye çağırıldı

16:15 29.07.2026 (güncellendi: 16:23 29.07.2026)
Ahbap soruşturmasında ifadeye çağırılan ünlüler
Ahbap soruşturmasında ifadeye çağırılan ünlüler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
Abone ol
Ahbap soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin de ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada kapsamında; oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала