https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/ahbap-sorusturmasinda-kerem-bursin-ve-farah-zeynep-abdullah-dahil-5-unlu-isim-daha-ifadeye-1107638991.html
Ahbap soruşturmasında Kerem Bürsin ve Farah Zeynep Abdullah dahil 5 ünlü isim daha ifadeye çağırıldı
Ahbap soruşturmasında Kerem Bürsin ve Farah Zeynep Abdullah dahil 5 ünlü isim daha ifadeye çağırıldı
Sputnik Türkiye
Ahbap soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin de ifadeye çağırıldı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T16:15+0300
2026-07-29T16:15+0300
2026-07-29T16:23+0300
türki̇ye
farah zeynep abdullah
kerem bursin
berna laçin
ahbap derneği
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada kapsamında; oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.
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farah zeynep abdullah, kerem bursin , berna laçin, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı
farah zeynep abdullah, kerem bursin , berna laçin, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı
Ahbap soruşturmasında Kerem Bürsin ve Farah Zeynep Abdullah dahil 5 ünlü isim daha ifadeye çağırıldı
16:15 29.07.2026 (güncellendi: 16:23 29.07.2026)
Ahbap soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin de ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada kapsamında; oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.