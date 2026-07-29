Ahbap soruşturmasında Kerem Bürsin ve Farah Zeynep Abdullah dahil 5 ünlü isim daha ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada kapsamında; oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.