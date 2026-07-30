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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ahbap-sorusturmasi-is-insani-huseyin-basaranin-da-bulundugu-7-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1107665868.html
Ahbap soruşturması: İş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Ahbap soruşturması: İş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından, aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ahbap-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-is-insani-huseyin-basaran-bunlari-kizima-olan-1107660594.html
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hüseyin başaran, i̇stanbul, başaran holding, türkiye, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), haluk levent
hüseyin başaran, i̇stanbul, başaran holding, türkiye, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), haluk levent

Ahbap soruşturması: İş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

17:44 30.07.2026 (güncellendi: 18:08 30.07.2026)
© AAAhbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA
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İstanbul'da 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından, aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hüseyin Başaran: 'Biz Haluk Levent’i tanımayız, bilmeyiz. Deprem zamanındaki şöhretine aldandık, kandırıldık' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
TÜRKİYE
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran: 'Bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptı'
13:31
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