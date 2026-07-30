https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ahbap-sorusturmasi-is-insani-huseyin-basaranin-da-bulundugu-7-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1107665868.html
Ahbap soruşturması: İş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Ahbap soruşturması: İş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T17:44+0300
2026-07-30T17:44+0300
2026-07-30T18:08+0300
türki̇ye
hüseyin başaran
i̇stanbul
başaran holding
türkiye
ahbap derneği
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
haluk levent
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AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından, aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ahbap-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-is-insani-huseyin-basaran-bunlari-kizima-olan-1107660594.html
türki̇ye
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hüseyin başaran, i̇stanbul, başaran holding, türkiye, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), haluk levent
hüseyin başaran, i̇stanbul, başaran holding, türkiye, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), haluk levent
Ahbap soruşturması: İş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
17:44 30.07.2026 (güncellendi: 18:08 30.07.2026)
İstanbul'da 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından, aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.