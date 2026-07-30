https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/abden-ukraynaya-347-milyar-euroluk-yeni-kredi-dilimi-1107662124.html
AB'den Ukrayna'ya 3.47 milyar euro’luk yeni kredi dilimi
AB'den Ukrayna'ya 3.47 milyar euro’luk yeni kredi dilimi
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya sağlanan 90 milyar euro’luk kredi paketi kapsamında 3 milyar 470 milyon euro’luk yeni bir finansman diliminin serbest... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T15:36+0300
2026-07-30T15:36+0300
2026-07-30T14:38+0300
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ukrayna
avrupa komisyonu
askeri destek
kredi
silah desteği
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Avrupa Komisyonu tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar euro’luk kredi programı çerçevesinde 3.47 milyar euro’luk yeni bir ödemenin gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bugün Ukrayna'nın semalarını korumaya yardımcı olmak amacıyla 3.47 milyar euro’luk ek bir yatırım yapıyoruz" ifadesini kullandı.Açıklama metninde ayrıca önümüzdeki haftalarda Kiev yönetimine insansız hava araçları (İHA), mühimmat, hava savunma sistemleri ve füze tedariki için ek yardımın onaylanacağı ve aktarılacağı belirtildi.Daha önce yapılan finansal transferlerYayımlanan bilgilere göre Ukrayna, söz konusu kredi paketi kapsamından askeri ihtiyaçlar için 30 Haziran ve 15 Temmuz tarihlerinde toplam 5 milyar euro, makrofinansal destek programı çerçevesinde de 25 Haziran'da 3.2 milyar euro finansman almıştı.Ukrayna için daha önce onaylanan 90 milyar euro’luk kredi paketi iki ana bileşenden oluşuyor: Paket kapsamındaki 30 milyar euro Ukrayna'nın bütçe ihtiyaçlarını karşılamaküzere makrofinansal destek olarak ayrılırken, kalan 60 milyar euro’luk kısım da doğrudan askeri harcamalara ve savunma sanayisinin geliştirilmesine tahsis edilmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ukrayna-ordusuna-buyuk-darbe-dort-yerlesim-birden-rusyanin-kontrolune-gecti-1107658984.html
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avrupa, ukrayna, avrupa komisyonu, askeri destek, kredi, silah desteği
AB'den Ukrayna'ya 3.47 milyar euro’luk yeni kredi dilimi
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya sağlanan 90 milyar euro’luk kredi paketi kapsamında 3 milyar 470 milyon euro’luk yeni bir finansman diliminin serbest bırakıldığını açıkladı.
Avrupa Komisyonu tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar euro’luk kredi programı çerçevesinde 3.47 milyar euro’luk yeni bir ödemenin gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bugün Ukrayna'nın semalarını korumaya yardımcı olmak amacıyla 3.47 milyar euro’luk ek bir yatırım yapıyoruz" ifadesini kullandı.
Açıklama metninde ayrıca önümüzdeki haftalarda Kiev yönetimine insansız hava araçları (İHA), mühimmat, hava savunma sistemleri ve füze tedariki için ek yardımın onaylanacağı ve aktarılacağı belirtildi.
Daha önce yapılan finansal transferler
Yayımlanan bilgilere göre Ukrayna, söz konusu kredi paketi kapsamından askeri ihtiyaçlar için 30 Haziran ve 15 Temmuz tarihlerinde toplam 5 milyar euro, makrofinansal destek programı çerçevesinde de 25 Haziran'da 3.2 milyar euro finansman almıştı.
Ukrayna için daha önce onaylanan 90 milyar euro’luk kredi paketi iki ana bileşenden oluşuyor: Paket kapsamındaki 30 milyar euro Ukrayna'nın bütçe ihtiyaçlarını karşılamaküzere makrofinansal destek olarak ayrılırken, kalan 60 milyar euro’luk kısım da doğrudan askeri harcamalara ve savunma sanayisinin geliştirilmesine tahsis edilmiş durumda.