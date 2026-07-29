https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/arastirma-1-ve-6-yasindaki-ekran-suresi-ogrenme-ve-hafizayi-yillar-sonra-da-etkileyebilir-1107621118.html

Araştırma: 1 ve 6 yaşındaki ekran süresi öğrenme ve hafızayı yıllar sonra da etkileyebilir

Araştırma: 1 ve 6 yaşındaki ekran süresi öğrenme ve hafızayı yıllar sonra da etkileyebilir

Sputnik Türkiye

Singapur'da doğumdan itibaren çocukları takip eden araştırma, özellikle 1 ve 6 yaşındaki yüksek ekran süresinin ilerleyen yıllarda akademik başarı ve çalışma... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T09:19+0300

2026-07-29T09:19+0300

2026-07-29T09:19+0300

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Erken çocukluk döneminde ekran karşısında geçirilen sürenin, yıllar sonra öğrenme ve hafıza üzerinde etkili olabileceği belirlendi.World Journal of Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklar 1 yaşından 8 yaşına kadar takip edilirken, ekran kullanım süreleri ile 9 yaşındaki akademik başarıları ve 10,5 yaşındaki çalışma belleği performansları karşılaştırıldı.Singapur'da yapılan araştırmada 502 çocuk incelendi. Araştırmacılar, ebeveynlerin farklı yaşlarda bildirdiği ekran sürelerini analiz ederek çocukların bilişsel gelişimini uzun vadede değerlendirdi.En belirgin etki 1 ve 6 yaşta görüldüAraştırma sonuçlarına göre özellikle 1 yaşındaki bebeklik dönemi ile 6 yaşında, okul öncesinden ilkokula geçiş sürecindeki yüksek ekran süresi ilerleyen yıllarda daha düşük akademik performans ve daha zayıf çalışma belleğiyle ilişkilendirildi.Buna karşılık, 2 ve 3 yaşlarındaki ekran kullanımında benzer düzeyde güçlü bir ilişki tespit edilmedi.Araştırmacılar, en güçlü etkinin 1 yaş döneminde görüldüğünü belirterek, bu dönemde beynin öğrenme açısından daha hassas olduğunu ve ekran süresinin çocukların çevreleriyle kurduğu etkileşimi azaltabileceğini ifade etti.Çalışmada ayrıca çocukluk boyunca toplam ekran süresi arttıkça akademik performansın genel olarak daha düşük olduğu gözlemlendi.Araştırmacılar, her gün fazladan bir saat ekran kullanımının her çocukta belirgin sonuç oluşturmayabileceğini ancak toplum genelinde küçük etkilerin bile eğitim başarısını anlamlı ölçüde etkileyebileceğini vurguladı.Uzmanlar, ekran süresini azaltmaya yönelik önlemlerin özellikle bebeklik döneminde başlaması ve çocuklar okul çağına yaklaşırken de sürdürülmesi gerektiğini belirtti.Araştırmacılar, gelecekte yapılacak çalışmaların yalnızca ekran süresine değil, izlenen içeriğin niteliği, kullanılan cihaz türü ve ebeveynlerin çocuklarla birlikte ekran kullanıp kullanmadığı gibi faktörlere de odaklanması gerektiğini kaydetti.

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