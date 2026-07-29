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Yeni araştırma: Bağırsaklar hafızayı şekillendiriyor olabilir
Yeni araştırma: Bağırsaklar hafızayı şekillendiriyor olabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, bağırsaklardan beyne gönderilen sinyallerin hafızanın oluşmasında önemli rol oynayabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları ayrıca uzun... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T17:59+0300
2026-07-29T17:59+0300
sağlik
beyin
hafıza
sağlıklı beslenme
alzheimer
bağırsak
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ABD'deki USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences araştırmacıları tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, bağırsak ile beyin arasındaki iletişimin hafıza üzerindeki etkisi incelendi.Araştırmacılar, sindirim sistemi ile beyin arasında iletişim sağlayan vagus sinirinin, yalnızca açlık ve tokluk hissinde değil, anıların oluşmasında da rol oynayabileceğini tespit etti.Sıçanlar üzerinde yapılan deneylerde, besleyici değeri yüksek yiyeceklerin tüketilmesinin, beynin öğrenme ve hafızadan sorumlu bölgesi olan hipokampusta hafıza oluşumunu destekleyen sinyalleri artırdığı görüldü. Ancak bağırsak ile beyin arasındaki iletişim kesildiğinde bu etkinin ortadan kalktığı ve hayvanların yiyeceklerin bulunduğu yerleri hatırlamakta zorlandığı belirlendi.Besinin içeriği belirleyici olduAraştırma, beynin yalnızca yiyeceğin tadına değil, besin değerine de tepki verdiğini ortaya koydu.Şeker ve yağ içeren besinler hafızayla ilişkili beyin yollarını harekete geçirirken, sadece tatlı tada sahip ancak kalori içermeyen gıdalar aynı etkiyi oluşturmadı.Araştırmada ayrıca uzun süre şeker ve yağ açısından zengin beslenmenin, bağırsak ile beyin arasındaki iletişimi zamanla zayıflattığı görüldü.Sağlıksız beslenen hayvanların, daha sonra normal beslenmeye dönseler bile hafızayla ilgili testlerde daha düşük performans gösterdiği belirlendi.Araştırmacılar, aynı mekanizmanın insanlarda da geçerli olup olmadığının anlaşılması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
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beyin, hafıza, sağlıklı beslenme, alzheimer, bağırsak
beyin, hafıza, sağlıklı beslenme, alzheimer, bağırsak

Yeni araştırma: Bağırsaklar hafızayı şekillendiriyor olabilir

17:59 29.07.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBeyin ve bağırsak ilişkisi
Beyin ve bağırsak ilişkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yeni bir araştırma, bağırsaklardan beyne gönderilen sinyallerin hafızanın oluşmasında önemli rol oynayabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları ayrıca uzun süre sağlıksız beslenmenin, bu iletişimi zayıflatarak hafızayı olumsuz etkileyebileceğini belirledi.
ABD'deki USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences araştırmacıları tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, bağırsak ile beyin arasındaki iletişimin hafıza üzerindeki etkisi incelendi.
Araştırmacılar, sindirim sistemi ile beyin arasında iletişim sağlayan vagus sinirinin, yalnızca açlık ve tokluk hissinde değil, anıların oluşmasında da rol oynayabileceğini tespit etti.
Sıçanlar üzerinde yapılan deneylerde, besleyici değeri yüksek yiyeceklerin tüketilmesinin, beynin öğrenme ve hafızadan sorumlu bölgesi olan hipokampusta hafıza oluşumunu destekleyen sinyalleri artırdığı görüldü. Ancak bağırsak ile beyin arasındaki iletişim kesildiğinde bu etkinin ortadan kalktığı ve hayvanların yiyeceklerin bulunduğu yerleri hatırlamakta zorlandığı belirlendi.

Besinin içeriği belirleyici oldu

Araştırma, beynin yalnızca yiyeceğin tadına değil, besin değerine de tepki verdiğini ortaya koydu.
Şeker ve yağ içeren besinler hafızayla ilişkili beyin yollarını harekete geçirirken, sadece tatlı tada sahip ancak kalori içermeyen gıdalar aynı etkiyi oluşturmadı.
Araştırmada ayrıca uzun süre şeker ve yağ açısından zengin beslenmenin, bağırsak ile beyin arasındaki iletişimi zamanla zayıflattığı görüldü.
Sağlıksız beslenen hayvanların, daha sonra normal beslenmeye dönseler bile hafızayla ilgili testlerde daha düşük performans gösterdiği belirlendi.
Araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Scott Kanoski, "Hipokampustaki asetilkolin sinyalinin bozulması, Alzheimer hastalığında görülen en erken biyolojik değişikliklerden biridir. Bulgularımız, vagus sinirini hedef alan yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar, aynı mekanizmanın insanlarda da geçerli olup olmadığının anlaşılması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
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