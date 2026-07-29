https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yemende-gerilim-tirmaniyor-hukumet-olaganustu-hal-seviyesini-yukseltti-husilerden-suudi-arabistana-1107616172.html
Yemen'de gerilim tırmanıyor: Hükümet olağanüstü hal seviyesini yükseltti, Husilerden Suudi Arabistan'a yeni tehdit
Yemen'de gerilim tırmanıyor: Hükümet olağanüstü hal seviyesini yükseltti, Husilerden Suudi Arabistan'a yeni tehdit
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Yemen'de hükümet güçleri Aden'de güvenlik önlemlerini artırdı. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik askeri eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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Yemen hükümeti, cephe hatlarında Husiler ile yaşanan askeri hareketlilik ve artan çatışmalar nedeniyle Aden'de güvenlik tedbirlerini sıkılaştırarak olağanüstü hal seviyesini yükseltti.Temmuz ayının başından bu yana ülkenin farklı cephelerinde yaşanan çatışmaların, 2022'de ilan edilen ateşkesten bu yana görülen en yoğun çatışmalar olduğu belirtiliyor. Hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Husilerden Suudi Arabistan'a yeni tehditHükümetin güvenlik önlemlerini artırmasına karşılık Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik askeri operasyonlarını sürdüreceklerini duyurdu.Husilerin Savunma Bakanlığı'nın Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, Suudi Arabistan'a uyguladıklarını öne sürdükleri 'deniz ablukasının' uzun vadeli bir planın parçası olduğunu söyledi.Bin Amir, askeri operasyonların tüm sonuçlarına rağmen devam edeceğini belirterek, Suudi Arabistan'ın olası bir askeri müdahalede bulunması halinde Krallığın ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/irandan-hurmuz-bogazi-mesaji-baska-formul-kabul-etmeyiz-gerekirse-bogaz-kapali-kalir-1107615593.html
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suudi arabistan, yemen, aden, husiler
suudi arabistan, yemen, aden, husiler
Yemen'de gerilim tırmanıyor: Hükümet olağanüstü hal seviyesini yükseltti, Husilerden Suudi Arabistan'a yeni tehdit
Yemen'de hükümet güçleri Aden'de güvenlik önlemlerini artırdı. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik askeri eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.
Yemen hükümeti, cephe hatlarında Husiler ile yaşanan askeri hareketlilik ve artan çatışmalar nedeniyle Aden'de güvenlik tedbirlerini sıkılaştırarak olağanüstü hal seviyesini yükseltti.
Temmuz ayının başından bu yana ülkenin farklı cephelerinde yaşanan çatışmaların, 2022'de ilan edilen ateşkesten bu yana görülen en yoğun çatışmalar olduğu belirtiliyor. Hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Husilerden Suudi Arabistan'a yeni tehdit
Hükümetin güvenlik önlemlerini artırmasına karşılık Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik askeri operasyonlarını sürdüreceklerini duyurdu.
Husilerin Savunma Bakanlığı'nın Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, Suudi Arabistan'a uyguladıklarını öne sürdükleri 'deniz ablukasının' uzun vadeli bir planın parçası olduğunu söyledi.
Bin Amir, askeri operasyonların tüm sonuçlarına rağmen devam edeceğini belirterek, Suudi Arabistan'ın olası bir askeri müdahalede bulunması halinde Krallığın ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını ifade etti.