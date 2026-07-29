İran'dan Hürmüz Boğazı mesajı: 'Başka formül kabul etmeyiz, gerekirse boğaz kapalı kalır'
© AAHürmüz Boğazı
© AA
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'a Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol modeli önerdiklerini açıkladı. Tahran, önerinin kabul edilmemesi halinde boğazın kapalı kalacağını ve başka bir çözüm seçeneğini kabul etmeyeceklerini vurguladı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin Umman ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, Tahran'ın bu konuda geri adım atmayacağını söyledi.
İranlı yetkili, "Eğer Umman İran'ın önerisini kabul etmezse Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecek. Biz savaşın yeniden başlamasına da hazırız." dedi.
Tahran'ın hiçbir şekilde boğazın güney güzergahını tanımadığına işaret eden İranlı yetkili şöyle devam etti:
"Bizim önerimiz, boğazdaki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolünde olması, diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunmasıdır. Bu senaryo kesindir ve İran başka hiçbir formülü kabul etmeyecektir. Umman ile bir uzlaşıya varamazsak, Hürmüz Boğazı konusundaki yolumuza devam edeceğiz. Uzlaşmaya varılsa bile boğaz hemen açılmayacak. Savaşın verdiği zararlar, ABD'nin mutabakatı ihlal etmesi gibi konular var. Nihai karar ülkedeki karar vericiler tarafından değerlendirilecektir."
Başka hiçbir formülü kabul etmeyeceğiz'
Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın güney güzergahını tanımadığını söyleyen Garibabadi, İran'ın önerisinin tek seçenek olduğunu söyledi:
"Bir güzergah tamamen İran'ın kontrolünde olacak, diğer güzergahın ise bir bölümü yine İran tarafından denetlenecek. Bu bizim kesin tutumumuzdur ve başka hiçbir formülü kabul etmeyeceğiz. Son 15 gün içinde ABD ile müzakere talebinde bulunmadık. Amerikalılar, Umman aracılığıyla bize askeri operasyon düzenlemeyeceklerine dair mesaj iletti.
'Hürmüz Boğazı eski haline dönmeyecek'
Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın artık İran'ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, Tahran'ın temel hedefinin boğazın savaş öncesindeki statüsüne dönmesini engellemek olduğunu söyledi:
"İran'ın politikası, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir zaman savaş öncesindeki durumuna dönmemesidir. Eğer Hürmüz Boğazı'nın güney güzergahını açmış olsaydık, Boğaz üzerinde artık hiçbir şekilde egemenlik tesis edemezdik"
Avrupa savaş gemilerine uyarı
Garibabadi, Hürmüz Boğazı'na yaklaşacak Avrupa savaş gemilerinin meşru hedef sayılacağını savunarak, İran'ın yeni savunma kapasitesi geliştirdiğini ileri sürdü:
Biz, Hürmüz Boğazı adında yeni bir savunma kapasitesi keşfettik. Dünya şunu bilmelidir ki İran, savunma araçlarını artırıyor ve biz bu araçlardan hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Eğer Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemeler eski durumuna dönerse, savaştaki başarımız tamamlanmış olmayacaktır