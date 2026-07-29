İran'dan Hürmüz Boğazı mesajı: 'Başka formül kabul etmeyiz, gerekirse boğaz kapalı kalır'

"Bizim önerimiz, boğazdaki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolünde olması, diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunmasıdır. Bu senaryo kesindir ve İran başka hiçbir formülü kabul etmeyecektir. Umman ile bir uzlaşıya varamazsak, Hürmüz Boğazı konusundaki yolumuza devam edeceğiz. Uzlaşmaya varılsa bile boğaz hemen açılmayacak. Savaşın verdiği zararlar, ABD'nin mutabakatı ihlal etmesi gibi konular var. Nihai karar ülkedeki karar vericiler tarafından değerlendirilecektir."