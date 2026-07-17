https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/beykoz-belediyesine-ikinci-dalga-operasyon-2-tutuklama-1107350425.html
Beykoz Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 2 tutuklama
Beykoz Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 2 tutuklama
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T20:22+0300
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/beykoz-belediyesinde-istifa-sayisi-4e-yukseldi-1099267602.html
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Beykoz Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 2 tutuklama
Beykoz Belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.