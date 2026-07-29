https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/unlu-dj-kavinsky-paristeki-evinde-olu-bulundu-1107633503.html

Ünlü DJ Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu

Ünlü DJ Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

2010 yılında yayımladığı 'Nightcall' adlı parçasıyla dünya çapında ün kazanan Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu.

2026-07-29T13:47+0300

2026-07-29T13:47+0300

2026-07-29T13:47+0300

yaşam

dj kavinsky

ryan gosling

paris

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Asıl adı Vincent Belorgey olan Kavinsky'nin ölümünü Fransız yetkililer doğruladı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, ölümün koşullarının netleştirilmesi amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, "Ölümün hangi koşullarda meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay yerine ilk ulaşan ekipler, şüpheli bir duruma işaret eden herhangi bir bulguya rastlamadı" denildi.DJ Kavinsky kimdir?Kavinsky, özellikle 2010 yılında yayımladığı 'Nightcall' ile uluslararası tanınırlık kazandı. Şarkı, Ryan Gosling başrollü 2011 yapımı 'Drive' filminin soundtrack'inde yer almasının ardından geniş kitlelere ulaştı ve elektronik müziğin ikonik eserlerinden biri haline geldi.Fransız sanatçı, son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapanış törenindeki performansıyla da adından söz ettirmişti.Yetkililer, Kavinsky'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemenin ardından açıklanacağını bildirdi.

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