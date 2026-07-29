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Ünlü DJ Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu
Ünlü DJ Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
2010 yılında yayımladığı 'Nightcall' adlı parçasıyla dünya çapında ün kazanan Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu.
2026-07-29T13:47+0300
2026-07-29T13:47+0300
2026-07-29T13:47+0300
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Asıl adı Vincent Belorgey olan Kavinsky'nin ölümünü Fransız yetkililer doğruladı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, ölümün koşullarının netleştirilmesi amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, "Ölümün hangi koşullarda meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay yerine ilk ulaşan ekipler, şüpheli bir duruma işaret eden herhangi bir bulguya rastlamadı" denildi.DJ Kavinsky kimdir?Kavinsky, özellikle 2010 yılında yayımladığı 'Nightcall' ile uluslararası tanınırlık kazandı. Şarkı, Ryan Gosling başrollü 2011 yapımı 'Drive' filminin soundtrack'inde yer almasının ardından geniş kitlelere ulaştı ve elektronik müziğin ikonik eserlerinden biri haline geldi.Fransız sanatçı, son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapanış törenindeki performansıyla da adından söz ettirmişti.Yetkililer, Kavinsky'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemenin ardından açıklanacağını bildirdi.
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dj kavinsky, ryan gosling, paris
dj kavinsky, ryan gosling, paris
Ünlü DJ Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu
2010 yılında yayımladığı 'Nightcall' adlı parçasıyla dünya çapında ün kazanan Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu. 50 yaşındaki sanatçının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Asıl adı Vincent Belorgey olan Kavinsky'nin ölümünü Fransız yetkililer doğruladı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, ölümün koşullarının netleştirilmesi amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ölümün hangi koşullarda meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay yerine ilk ulaşan ekipler, şüpheli bir duruma işaret eden herhangi bir bulguya rastlamadı" denildi.
Kavinsky, özellikle 2010 yılında yayımladığı 'Nightcall' ile uluslararası tanınırlık kazandı. Şarkı, Ryan Gosling başrollü 2011 yapımı 'Drive' filminin soundtrack'inde yer almasının ardından geniş kitlelere ulaştı ve elektronik müziğin ikonik eserlerinden biri haline geldi.
Fransız sanatçı, son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapanış törenindeki performansıyla da adından söz ettirmişti.
Yetkililer, Kavinsky'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemenin ardından açıklanacağını bildirdi.