https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/unifil-guney-lubnanda-4-tona-yakin-amonyum-nitrat-buldu-1107641122.html

UNIFIL Güney Lübnan'da 4 tona yakın amonyum nitrat buldu

UNIFIL Güney Lübnan'da 4 tona yakın amonyum nitrat buldu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Güney Lübnan'da yaklaşık 4 ton amonyum nitrat bileşiği bulunduğunu açıkladı. Terk edilmiş bir binada... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T17:59+0300

2026-07-29T17:59+0300

2026-07-29T17:59+0300

dünya

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ortadoğu

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unifil

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

patlayıcı

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 2 Temmuz'da Güney Lübnan'ın Houla kasabası yakınlarında yürütülen rutin devriye sırasında terk edilmiş bir binada 385 konteyner içinde yaklaşık 4 bin kilogram amonyum nitrat bileşiği bulunduğunu açıkladı.UNIFIL'e göre, uzman bomba imha ekipleri yapılan incelemenin ardından söz konusu malzemenin ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirledi ve patlayıcı maddeler olay yerinde güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.Patlayıcı tehdidi sürüyorUNIFIL, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaların büyük ölçüde azalmasına rağmen patlamamış mühimmat ve diğer patlayıcı kalıntılarının hem barış gücü personeli hem de bölgeye dönen siviller için tehlike oluşturmayı sürdürdüğünü bildirdi.UNIFIL ayrıca 10 Temmuz'da gerçekleştirilen başka bir operasyonda, bir BM mevzisi yakınında bulunan düşmüş insansız hava aracının içinde de aktif patlayıcı maddeler tespit edildiğini ve bunların güvenli şekilde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Patlayıcının kaynağı bilinmiyorUNIFIL, bulunan amonyum nitratın kime ait olduğu ya da neden terk edilmiş binada bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.UNIFIL, patlayıcı kalıntılarının temizlenmesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı kapsamındaki görevlerinin önemli bir parçası olduğunu ve bölge sakinlerinin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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güney lübnan, ortadoğu, i̇srail, unifil, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, patlayıcı