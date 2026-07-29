https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/unifil-guney-lubnanda-4-tona-yakin-amonyum-nitrat-buldu-1107641122.html
UNIFIL Güney Lübnan'da 4 tona yakın amonyum nitrat buldu
UNIFIL Güney Lübnan'da 4 tona yakın amonyum nitrat buldu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Güney Lübnan'da yaklaşık 4 ton amonyum nitrat bileşiği bulunduğunu açıkladı. Terk edilmiş bir binada... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T17:59+0300
2026-07-29T17:59+0300
2026-07-29T17:59+0300
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güney lübnan
ortadoğu
i̇srail
unifil
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
patlayıcı
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 2 Temmuz'da Güney Lübnan'ın Houla kasabası yakınlarında yürütülen rutin devriye sırasında terk edilmiş bir binada 385 konteyner içinde yaklaşık 4 bin kilogram amonyum nitrat bileşiği bulunduğunu açıkladı.UNIFIL'e göre, uzman bomba imha ekipleri yapılan incelemenin ardından söz konusu malzemenin ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirledi ve patlayıcı maddeler olay yerinde güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.Patlayıcı tehdidi sürüyorUNIFIL, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaların büyük ölçüde azalmasına rağmen patlamamış mühimmat ve diğer patlayıcı kalıntılarının hem barış gücü personeli hem de bölgeye dönen siviller için tehlike oluşturmayı sürdürdüğünü bildirdi.UNIFIL ayrıca 10 Temmuz'da gerçekleştirilen başka bir operasyonda, bir BM mevzisi yakınında bulunan düşmüş insansız hava aracının içinde de aktif patlayıcı maddeler tespit edildiğini ve bunların güvenli şekilde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Patlayıcının kaynağı bilinmiyorUNIFIL, bulunan amonyum nitratın kime ait olduğu ya da neden terk edilmiş binada bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.UNIFIL, patlayıcı kalıntılarının temizlenmesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı kapsamındaki görevlerinin önemli bir parçası olduğunu ve bölge sakinlerinin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trump-netanyahu-gorusmesinin-arka-plani-90-dakikada-neler-konusuldu-1107630242.html
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güney lübnan, ortadoğu, i̇srail, unifil, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, patlayıcı
güney lübnan, ortadoğu, i̇srail, unifil, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, patlayıcı
UNIFIL Güney Lübnan'da 4 tona yakın amonyum nitrat buldu
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Güney Lübnan'da yaklaşık 4 ton amonyum nitrat bileşiği bulunduğunu açıkladı. Terk edilmiş bir binada tespit edilen patlayıcı maddeler, uzman ekipler tarafından güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 2 Temmuz'da Güney Lübnan'ın Houla kasabası yakınlarında yürütülen rutin devriye sırasında terk edilmiş bir binada 385 konteyner içinde yaklaşık 4 bin kilogram amonyum nitrat bileşiği bulunduğunu açıkladı.
UNIFIL'e göre, uzman bomba imha ekipleri yapılan incelemenin ardından söz konusu malzemenin ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirledi ve patlayıcı maddeler olay yerinde güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.
Patlayıcı tehdidi sürüyor
UNIFIL, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaların büyük ölçüde azalmasına rağmen patlamamış mühimmat ve diğer patlayıcı kalıntılarının hem barış gücü personeli hem de bölgeye dönen siviller için tehlike oluşturmayı sürdürdüğünü bildirdi.
UNIFIL Misyon Şefi ve Kuvvet Komutanı Tümgeneral Diodato Abagnara
, "UNIFIL faaliyetlerini genişletirken patlayıcı tehlikelerin azaltılması, barış gücü personelimizin görevini yerine getirebilmesi açısından hayati önem taşıyor. Ortadan kaldırılan her patlayıcı, hem askerlerin hem de köylerine dönen sivillerin güvenliğini artırıyor."
dedi.
UNIFIL ayrıca 10 Temmuz'da gerçekleştirilen başka bir operasyonda, bir BM mevzisi yakınında bulunan düşmüş insansız hava aracının içinde de aktif patlayıcı maddeler tespit edildiğini ve bunların güvenli şekilde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Patlayıcının kaynağı bilinmiyor
UNIFIL, bulunan amonyum nitratın kime ait olduğu ya da neden terk edilmiş binada bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.
UNIFIL, patlayıcı kalıntılarının temizlenmesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı kapsamındaki görevlerinin önemli bir parçası olduğunu ve bölge sakinlerinin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.