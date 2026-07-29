https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/uefadan-sert-aciklama-fifa-satiliyor-mu-1107619779.html
UEFA'dan sert açıklama: FIFA satılıyor mu?
UEFA'dan sert açıklama: FIFA satılıyor mu?
Sputnik Türkiye
UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" sert tepki gösterdi. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T08:29+0300
2026-07-29T08:29+0300
2026-07-29T08:29+0300
spor
fifa
uefa
gianni infantino
the times
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İngiltere merkezli medya organı The Times'ta yer alan haberde FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planladığı iddia edildi. Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakın isimlerle yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirdiği aktarılan haberde, bu durumun futbol için "yıkıcı etki" yapabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.Söz konusu habere UEFA'dan sert bir tepki geldi. UEFA'nın açıklamasında, "Bu, futbolun yönetim kurumlarının asla aşmaması gereken bir çizgiyi aşıyor. UEFA bunu son derece ciddiye alıyor. Her ulusal futbol federasyonu da öyle. Her paydaş da öyle: ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar, hükümetler ve oyunun geleceğiyle ilgilenen herkes. Futbolun ruhu ve yönetimi, özellikle kimin finansal olarak kazanç sağladığı konusunda sıfır şeffaflıkla, alınıp satılacak varlıklar değildir. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Bu, FIFA'nın satabileceği bir şey değil" ifadelerine yer verildi.Infantino'nun planıHaberde yer alan detaylara göre, Gianni Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.Habere göre Infantino, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar (15 milyon sterlin) değerinde birer hisse verecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek.Kaynaklar, 56 yaşındaki Infantino'nun son başkanlık dönemi sona erdiğinde kurulacak yeni şirketi "komiser" sıfatıyla yönetmeye hazırlandığını da öne sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/gornik-zabrze-fenerbahce-maci-oncesi-ismail-kartal-asensio-ile-aramiz-hicbir-sorun-yok-olamaz-1107618298.html
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UEFA'dan sert açıklama: FIFA satılıyor mu?
UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" sert tepki gösterdi.
İngiltere merkezli medya organı The Times'ta yer alan haberde FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planladığı iddia edildi.
Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakın isimlerle yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirdiği aktarılan haberde, bu durumun futbol için "yıkıcı etki" yapabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Söz konusu habere UEFA'dan sert bir tepki geldi. UEFA'nın açıklamasında, "Bu, futbolun yönetim kurumlarının asla aşmaması gereken bir çizgiyi aşıyor. UEFA bunu son derece ciddiye alıyor. Her ulusal futbol federasyonu da öyle. Her paydaş da öyle: ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar, hükümetler ve oyunun geleceğiyle ilgilenen herkes. Futbolun ruhu ve yönetimi, özellikle kimin finansal olarak kazanç sağladığı konusunda sıfır şeffaflıkla, alınıp satılacak varlıklar değildir. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Bu, FIFA'nın satabileceği bir şey değil" ifadelerine yer verildi.
Haberde yer alan detaylara göre, Gianni Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.
Habere göre Infantino, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar (15 milyon sterlin) değerinde birer hisse verecek.
Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek.
Kaynaklar, 56 yaşındaki Infantino'nun son başkanlık dönemi sona erdiğinde kurulacak yeni şirketi "komiser" sıfatıyla yönetmeye hazırlandığını da öne sürüyor.