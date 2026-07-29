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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-ukraynadaki-patriot-uretimi-planlarini-frenledi-tercih-polonyadan-yana-1107645034.html
'ABD, Ukrayna’daki Patriot üretimi planlarını frenledi: Tercih Polonya’dan yana'
'ABD, Ukrayna’daki Patriot üretimi planlarını frenledi: Tercih Polonya’dan yana'
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Patriot hava savunma sistemleri için füze üretiminin Ukrayna yerine Polonya’da yapılmasını daha güvenli bulduğu öne sürüldü. Kiev’in üretimi kendi... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T21:41+0300
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ABD’nin, Ukrayna için üretilecek Patriot hava savunma sistemlerine ait füzelerin Ukrayna yerine Polonya’da üretilmesini daha güvenli bulduğu iddia edildi. Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Washington’un Vladimir Zelenskiy’nin Patriot üretimini Ukrayna’da lokalize etme planlarına mesafeli yaklaştığını söyledi.“Görünen o ki Washington, Zelenskiy’nin Patriot üretimini Ukrayna’da lokalize etme yönündeki hırslarını soğuttu ve tercihni Polonya girişimi lehine kullandı” diyen kaynak, söz konusu üretimin Polonya’da, ABD-Polonya-Ukrayna formatı çerçevesinde planlandığını belirtti. Buna göre, Patriot sistemleri için PAC-3 tipi füzelerin üretiminin Polonya’da lokalize edilmesi öngörülüyor.Kaynağa göre Zelenskiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmede bu konuyu ele almak istiyor.Önceki gün Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Zelenskiy, Trump’ın, Kiev’e Patriot sistemleri için füze önleyici üretim lisansları verilmesini kabul ettiğini iddia etmişti.Daha sonra Polonya Savunma Bakanı Vladislav Kosinyak-Kamysh, ülkesinin söz konusu üretim tesislerinin Polonya topraklarında kurulmasından yana olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/eski-urdunlu-bakan-zelenskiynin-washington-ziyareti-oncesi-ukrayna-saldirilari-denklemi-1107640875.html
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abd, donald trump, patriot, pac-3, polonya, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy
abd, donald trump, patriot, pac-3, polonya, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy

'ABD, Ukrayna’daki Patriot üretimi planlarını frenledi: Tercih Polonya’dan yana'

21:41 29.07.2026
Patriot uçaksavar sistemi
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
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ABD’nin, Patriot hava savunma sistemleri için füze üretiminin Ukrayna yerine Polonya’da yapılmasını daha güvenli bulduğu öne sürüldü. Kiev’in üretimi kendi topraklarında lokalize etme hedefinin Washington tarafından soğuk karşılandığı belirtildi.
ABD’nin, Ukrayna için üretilecek Patriot hava savunma sistemlerine ait füzelerin Ukrayna yerine Polonya’da üretilmesini daha güvenli bulduğu iddia edildi. Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Washington’un Vladimir Zelenskiy’nin Patriot üretimini Ukrayna’da lokalize etme planlarına mesafeli yaklaştığını söyledi.
“Görünen o ki Washington, Zelenskiy’nin Patriot üretimini Ukrayna’da lokalize etme yönündeki hırslarını soğuttu ve tercihni Polonya girişimi lehine kullandı” diyen kaynak, söz konusu üretimin Polonya’da, ABD-Polonya-Ukrayna formatı çerçevesinde planlandığını belirtti. Buna göre, Patriot sistemleri için PAC-3 tipi füzelerin üretiminin Polonya’da lokalize edilmesi öngörülüyor.
Kaynağa göre Zelenskiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmede bu konuyu ele almak istiyor.
Önceki gün Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Zelenskiy, Trump’ın, Kiev’e Patriot sistemleri için füze önleyici üretim lisansları verilmesini kabul ettiğini iddia etmişti.
Daha sonra Polonya Savunma Bakanı Vladislav Kosinyak-Kamysh, ülkesinin söz konusu üretim tesislerinin Polonya topraklarında kurulmasından yana olduğunu açıklamıştı.
Zelenskiy ABD ve Ukrayna bayrağı ABD Washington D.C. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Eski Ürdünlü bakan: Zelenskiy’nin Washington ziyareti öncesi Ukrayna saldırıları denklemi değiştirmeyecek
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