https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-ukraynadaki-patriot-uretimi-planlarini-frenledi-tercih-polonyadan-yana-1107645034.html
'ABD, Ukrayna’daki Patriot üretimi planlarını frenledi: Tercih Polonya’dan yana'
'ABD, Ukrayna’daki Patriot üretimi planlarını frenledi: Tercih Polonya’dan yana'
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Patriot hava savunma sistemleri için füze üretiminin Ukrayna yerine Polonya’da yapılmasını daha güvenli bulduğu öne sürüldü. Kiev’in üretimi kendi... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T21:41+0300
2026-07-29T21:41+0300
2026-07-29T21:41+0300
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ukrayna
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vladimir zelenskiy
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ABD’nin, Ukrayna için üretilecek Patriot hava savunma sistemlerine ait füzelerin Ukrayna yerine Polonya’da üretilmesini daha güvenli bulduğu iddia edildi. Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Washington’un Vladimir Zelenskiy’nin Patriot üretimini Ukrayna’da lokalize etme planlarına mesafeli yaklaştığını söyledi.“Görünen o ki Washington, Zelenskiy’nin Patriot üretimini Ukrayna’da lokalize etme yönündeki hırslarını soğuttu ve tercihni Polonya girişimi lehine kullandı” diyen kaynak, söz konusu üretimin Polonya’da, ABD-Polonya-Ukrayna formatı çerçevesinde planlandığını belirtti. Buna göre, Patriot sistemleri için PAC-3 tipi füzelerin üretiminin Polonya’da lokalize edilmesi öngörülüyor.Kaynağa göre Zelenskiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmede bu konuyu ele almak istiyor.Önceki gün Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Zelenskiy, Trump’ın, Kiev’e Patriot sistemleri için füze önleyici üretim lisansları verilmesini kabul ettiğini iddia etmişti.Daha sonra Polonya Savunma Bakanı Vladislav Kosinyak-Kamysh, ülkesinin söz konusu üretim tesislerinin Polonya topraklarında kurulmasından yana olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/eski-urdunlu-bakan-zelenskiynin-washington-ziyareti-oncesi-ukrayna-saldirilari-denklemi-1107640875.html
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abd, donald trump, patriot, pac-3, polonya, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy
abd, donald trump, patriot, pac-3, polonya, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy
'ABD, Ukrayna’daki Patriot üretimi planlarını frenledi: Tercih Polonya’dan yana'
ABD’nin, Patriot hava savunma sistemleri için füze üretiminin Ukrayna yerine Polonya’da yapılmasını daha güvenli bulduğu öne sürüldü. Kiev’in üretimi kendi topraklarında lokalize etme hedefinin Washington tarafından soğuk karşılandığı belirtildi.
ABD’nin, Ukrayna için üretilecek Patriot hava savunma sistemlerine ait füzelerin Ukrayna yerine Polonya’da üretilmesini daha güvenli bulduğu iddia edildi. Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Washington’un Vladimir Zelenskiy’nin Patriot üretimini Ukrayna’da lokalize etme planlarına mesafeli yaklaştığını söyledi.
“Görünen o ki Washington, Zelenskiy’nin Patriot üretimini Ukrayna’da lokalize etme yönündeki hırslarını soğuttu ve tercihni Polonya girişimi lehine kullandı” diyen kaynak, söz konusu üretimin Polonya’da, ABD-Polonya-Ukrayna formatı çerçevesinde planlandığını belirtti. Buna göre, Patriot sistemleri için PAC-3 tipi füzelerin üretiminin Polonya’da lokalize edilmesi öngörülüyor.
Kaynağa göre Zelenskiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmede bu konuyu ele almak istiyor.
Önceki gün Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Zelenskiy, Trump’ın, Kiev’e Patriot sistemleri için füze önleyici üretim lisansları verilmesini kabul ettiğini iddia etmişti.
Daha sonra Polonya Savunma Bakanı Vladislav Kosinyak-Kamysh, ülkesinin söz konusu üretim tesislerinin Polonya topraklarında kurulmasından yana olduğunu açıklamıştı.