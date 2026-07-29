Lavrov: Tüm dünya üstümüze gelse de boyun eğmeyeceğiz
© Sputnik / POOLSergey Lavrov
© Sputnik / POOL
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı dünyasının birleşerek Rusya’yı bölme ve ‘stratejik yenilgiye’ uğratma planlarını açıkça yürürlüğe koyduğunu söyledi. Durumun ciddiyetine dikkat çeken Lavrov, Batı’nın ateşkes çağrılarının bir ültimatomdan ibaret olduğunu ve Rusya’nın gururundan taviz vermeden mücadeleye devam edeceğini vurguladı.
Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolektif Batı’nın Moskova’ya karşı yürüttüğü düşmanca politikalara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Batı dünyasının Rusya’ya karşı birleştiğini belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an şakaya gelir tarafı olmayan son derece ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Sözde 'medeni' dünya bütünüyle bize karşı cephe almış durumda. Batı, Rusya’yı bölmeyi amaçlayan yeraltı faaliyetlerini ve bu hedefe fon sağlayan firarileri desteklediğini artık hiç saklamıyor. Devlet kanallarımız Batı’nın sinsi planlarını tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Herkesin gerçeği görmesi ve durumun ne kadar kritik olduğunu anlaması son derece önemli."
‘Asıl amaç Rusya’yı parçalamak’
Batılı liderlerin son dönemde yeniden dillendirmeye başladığı ‘stratejik yenilgi’ ve ‘dekolonizasyon’ söylemlerinin arkasındaki asıl niyetin Rusya'yı parçalamak olduğunu belirten Lavrov, kamuoyuna sunulan algı operasyonlarını ifşa etti.
Ukrayna üzerinden yürütülen propagandanın gerçeklikle bağdaşmadığını vurgulayan Bakan Lavrov, "Sözde 'Ukrayna karakteri' ile Rusya’nın yenilebileceği masalını pazarlıyorlar. 'Sırada tüm Avrupa var' yalanıyla kurguladıkları bu söylemin ardında yatan tek bir amaç var: De-kolonizasyon kılıfı altında ülkemizi yeniden parçalamak" dedi.
‘Ateşkes teklifi bir ültimatom’
Batı cephesinden gelen ateşkes ve çatışmaların durdurulması yönündeki çağrıları da sert bir dille reddeden Rus diplomat, bu adımın Kiev'deki kukla yönetimi kurtarma çabası olduğunu ifade etti:
“Temas hattında duralım demek ne anlama geliyor? Bu açık bir ültimatom. Çatışmayı mevcut hatta dondurursak Kiev'deki Nazi rejimi varlığını sürdürmeye devam eder. Buna asla izin veremeyiz.”
‘Yolumuza devam edeceğiz’
Batı’nın Ukrayna’yı piyon olarak kullanarak Rus halkını yönetime karşı kışkırtmaya çalıştığını kaydeden Lavrov, Baltık ülkelerinin de bu süreçte Rusya karşıtı "başlıca savaş başlıklarına" dönüştüğünü ve topraklarındaki nükleer silah yasaklarını kaldırmaya başladıklarını belirtti.
Rusya'nın bu baskılara asla boyun eğmeyeceğini altını çizerek vurgulayan Lavrov, izleyecekleri dış politika hattını şu sözlerle özetledi:
“Hiddetlenip histeriye kapılmaya gerek yok. Dış politikamızda ihtiyacımız olan şey, kararlılığımızı korumamızı sağlayacak 'sağlıklı bir öfke'. Batı ne kadar saldırganlaşırsa şunları iyi bilsin, Rusya gururundan ve ilkelerinden asla taviz vermemiştir, vermeyecektir.”