https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/lavrov-tum-dunya-ustumuze-gelse-de-boyun-egmeyecegiz-1107627923.html

Lavrov: Tüm dünya üstümüze gelse de boyun eğmeyeceğiz

Lavrov: Tüm dünya üstümüze gelse de boyun eğmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı dünyasının birleşerek Rusya’yı bölme ve ‘stratejik yenilgiye’ uğratma planlarını açıkça yürürlüğe koyduğunu söyledi... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T13:31+0300

2026-07-29T13:31+0300

2026-07-29T12:33+0300

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Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolektif Batı’nın Moskova’ya karşı yürüttüğü düşmanca politikalara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Batı dünyasının Rusya’ya karşı birleştiğini belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı:‘Asıl amaç Rusya’yı parçalamak’Batılı liderlerin son dönemde yeniden dillendirmeye başladığı ‘stratejik yenilgi’ ve ‘dekolonizasyon’ söylemlerinin arkasındaki asıl niyetin Rusya'yı parçalamak olduğunu belirten Lavrov, kamuoyuna sunulan algı operasyonlarını ifşa etti.Ukrayna üzerinden yürütülen propagandanın gerçeklikle bağdaşmadığını vurgulayan Bakan Lavrov, "Sözde 'Ukrayna karakteri' ile Rusya’nın yenilebileceği masalını pazarlıyorlar. 'Sırada tüm Avrupa var' yalanıyla kurguladıkları bu söylemin ardında yatan tek bir amaç var: De-kolonizasyon kılıfı altında ülkemizi yeniden parçalamak" dedi.‘Ateşkes teklifi bir ültimatom’Batı cephesinden gelen ateşkes ve çatışmaların durdurulması yönündeki çağrıları da sert bir dille reddeden Rus diplomat, bu adımın Kiev'deki kukla yönetimi kurtarma çabası olduğunu ifade etti:‘Yolumuza devam edeceğiz’Batı’nın Ukrayna’yı piyon olarak kullanarak Rus halkını yönetime karşı kışkırtmaya çalıştığını kaydeden Lavrov, Baltık ülkelerinin de bu süreçte Rusya karşıtı "başlıca savaş başlıklarına" dönüştüğünü ve topraklarındaki nükleer silah yasaklarını kaldırmaya başladıklarını belirtti.Rusya'nın bu baskılara asla boyun eğmeyeceğini altını çizerek vurgulayan Lavrov, izleyecekleri dış politika hattını şu sözlerle özetledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-disisleri-ukraynanin-hazar-saldirisi-tam-bir-teror-bati-kendi-eliyle-bir-canavar-yaratti-1107626159.html

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rusya, sergey lavrov, batı, avrupa, ukrayna