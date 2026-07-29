https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trump-irana-sert-sekilde-karsilik-verilecek-1107638635.html

Trump: İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Trump: İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı, Ortadoğu’daki Amerikan güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini söyledi ve "İran'a çok sert bir şekilde vuracağız"... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T16:05+0300

2026-07-29T16:05+0300

2026-07-29T16:21+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ortadoğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı girişiminin ardından Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a "çok sert karşılık vereceklerini" söyledi.Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump'ın kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine dün geceki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Yingst'in aktardığına göre, Trump söz konusu saldırılara karşılık olarak "İran'ı çok sert bir şekilde vuruyor olacağız" ifadelerini kullandı. Irak iddiasıABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ise Trump, "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı" dedi. İran destekli milisleri "dünyanın kanseri" olarak nitelendiren Trump, İran destekli gruplara da "uyarı" yapmayı düşündüğünü dile getirdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün yaptıkları görüşmeye ilişkin Trump, "muhteşem" yorumunu yaparak iki ülke ilişkilerinin güçlendiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abdli-komutandan-ortadogudaki-askerlere-uyari-telefonlarina-el-konulabilir-1107637438.html

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