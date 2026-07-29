Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trump-irana-sert-sekilde-karsilik-verilecek-1107638635.html
Trump: İran'ı çok sert şekilde vuracağız
Trump: İran'ı çok sert şekilde vuracağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, Ortadoğu’daki Amerikan güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini söyledi ve "İran'a çok sert bir şekilde vuracağız"... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T16:05+0300
2026-07-29T16:21+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119376_0:55:1072:658_1920x0_80_0_0_0673c9a2c3698fd011704a57f617f3c1.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ortadoğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı girişiminin ardından Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a "çok sert karşılık vereceklerini" söyledi.Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump'ın kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine dün geceki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Yingst'in aktardığına göre, Trump söz konusu saldırılara karşılık olarak "İran'ı çok sert bir şekilde vuruyor olacağız" ifadelerini kullandı. Irak iddiasıABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ise Trump, "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı" dedi. İran destekli milisleri "dünyanın kanseri" olarak nitelendiren Trump, İran destekli gruplara da "uyarı" yapmayı düşündüğünü dile getirdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün yaptıkları görüşmeye ilişkin Trump, "muhteşem" yorumunu yaparak iki ülke ilişkilerinin güçlendiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abdli-komutandan-ortadogudaki-askerlere-uyari-telefonlarina-el-konulabilir-1107637438.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119376_61:0:1012:713_1920x0_80_0_0_dc388074ac8091f305856853a295af87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, donald trump
i̇ran, abd, donald trump

Trump: İran'ı çok sert şekilde vuracağız

16:05 29.07.2026 (güncellendi: 16:21 29.07.2026)
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
ABD Başkanı, Ortadoğu’daki Amerikan güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini söyledi ve "İran'a çok sert bir şekilde vuracağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ortadoğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı girişiminin ardından Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a "çok sert karşılık vereceklerini" söyledi.
Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump'ın kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine dün geceki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.
Yingst'in aktardığına göre, Trump söz konusu saldırılara karşılık olarak "İran'ı çok sert bir şekilde vuruyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Irak iddiası

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ise Trump, "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı" dedi. İran destekli milisleri "dünyanın kanseri" olarak nitelendiren Trump, İran destekli gruplara da "uyarı" yapmayı düşündüğünü dile getirdi.
Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün yaptıkları görüşmeye ilişkin Trump, "muhteşem" yorumunu yaparak iki ülke ilişkilerinin güçlendiğini aktardı.
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD'li komutandan Ortadoğu'daki askerlere uyarı: Telefonlarına el konulabilir
15:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала