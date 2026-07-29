https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trump-irana-sert-sekilde-karsilik-verilecek-1107638635.html
Trump: İran'ı çok sert şekilde vuracağız
Trump: İran'ı çok sert şekilde vuracağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, Ortadoğu’daki Amerikan güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini söyledi ve "İran'a çok sert bir şekilde vuracağız"... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T16:05+0300
2026-07-29T16:05+0300
2026-07-29T16:21+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
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donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ortadoğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı girişiminin ardından Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a "çok sert karşılık vereceklerini" söyledi.Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump'ın kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine dün geceki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Yingst'in aktardığına göre, Trump söz konusu saldırılara karşılık olarak "İran'ı çok sert bir şekilde vuruyor olacağız" ifadelerini kullandı. Irak iddiasıABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ise Trump, "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı" dedi. İran destekli milisleri "dünyanın kanseri" olarak nitelendiren Trump, İran destekli gruplara da "uyarı" yapmayı düşündüğünü dile getirdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün yaptıkları görüşmeye ilişkin Trump, "muhteşem" yorumunu yaparak iki ülke ilişkilerinin güçlendiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abdli-komutandan-ortadogudaki-askerlere-uyari-telefonlarina-el-konulabilir-1107637438.html
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Trump: İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:05 29.07.2026 (güncellendi: 16:21 29.07.2026)
ABD Başkanı, Ortadoğu’daki Amerikan güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini söyledi ve "İran'a çok sert bir şekilde vuracağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ortadoğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı girişiminin ardından Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a "çok sert karşılık vereceklerini" söyledi.
Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump'ın kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine dün geceki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.
Yingst'in aktardığına göre, Trump söz konusu saldırılara karşılık olarak "İran'ı çok sert bir şekilde vuruyor olacağız" ifadelerini kullandı.
ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ise Trump, "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı" dedi. İran destekli milisleri "dünyanın kanseri" olarak nitelendiren Trump, İran destekli gruplara da "uyarı" yapmayı düşündüğünü dile getirdi.
Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün yaptıkları görüşmeye ilişkin Trump, "muhteşem" yorumunu yaparak iki ülke ilişkilerinin güçlendiğini aktardı.