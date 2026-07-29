https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abdli-komutandan-ortadogudaki-askerlere-uyari-telefonlarina-el-konulabilir-1107637438.html

ABD'li komutandan Ortadoğu'daki askerlere uyarı: Telefonlarına el konulabilir

ABD'li komutandan Ortadoğu'daki askerlere uyarı: Telefonlarına el konulabilir

Sputnik Türkiye

İki ayrı kaynağın Reuters haber ajansına aktardığına göre Ürdün’deki bazı ABD askerlerinin cep telefonlarına önümüzdeki günlerde el konulacak.

2026-07-29T15:39+0300

2026-07-29T15:39+0300

2026-07-29T15:39+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

brad cooper

abd

meta

i̇ran

haberler

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki en yüksek rütbeli komutanı Brad Cooper, askerlere gönderdiği uzun bir mesajla, cep telefonuyla çekilen görüntülerin ‘İran’ın ABD üslerini hedef almasına yardımcı olacağını’ söyledi. Reuters'a konuşan iki kaynak ise personelden bir kısmının yakında cep telefonlarını teslim etmelerinin istenebileceğini aktardı.Kaynaklar ajansa, personelden bunu istemenin bölgedeki binlerce ABD askeri için çatışmalara yeni bir boyut kazandıracağını, ‘birçok asker için sevdikleriyle haberleşip onlara iyi olduklarını söylemek için hayati önemde olduğunu da’ söyledi.Amiral rütbeli Brad Cooper, daha önce bildirilen bir mektupla, İran’ın ‘birliklerin yerini belirlemekte fotoğraflar, haberlere tepkiler ve videolar dahil online paylaşımlardan yararlandığını’ yazmış ve ajansa göre "Bu açık kaynak istihbaratın direkt, kaçınılamaz bedeli Amerikan askerlerin ve Körfez ülkelerindeki sivillerin hayatı" demişti.Cooper, birlikleri aynı zamanda ‘operasyonel güvenliğe iki katı odaklanmalarını’ istemişti.Ürdün'deki iddialarİki kaynak ayrıca, Ürdün’de, bazı askerlere önümüzdeki günlerde telefonlarının el konulacağı söylendiğini bildirdi. Üçüncü bir kaynak ise, operasyonel güvenlik endişeleri nedeniyle bölgede böyle bir adımın düşünüldüğünü ancak el koymanın kesin olmadığını söyledi.ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins ise habere ilişkin yorum talebine verdiği yanıtta mesajı doğruladı: Cooper, bu görüntülere atıfta bulunarak, bunların yerleşik kameraya sahip Meta akıllı gözlüklerle kaydedildiğini söyledi.Cooper, mesajda "Bir askerin Meta gözlüklerinden alınan ve İran füze ve insansız hava aracı saldırısı sırasında bir sığınağa nasıl ve nerede tahliye edildiğini gösteren video Instagram'da yayınlandı" diye yazdı.Yetkililer, görevdeki askerler için cep telefonu kullanımına ilişkin kuralların ordu genelinde büyük ölçüde değişebileceğini söylüyor. Birçok asker telefonlarını kilitlemek zorunda kalıyor ve örneğin özel operasyon kuvvetleri tarafından özellikle hassas görevlerde cep telefonları yasaklanabiliyor.Ancak, telefonların teslim edilme olasılığı, iki kaynağa göre son aylarda Ortadoğu genelindeki üslere yönelik ölümcül saldırılarla ilgili haberleri okuyan ve zaten gergin olan bazı aile üyeleri arasında endişeyi artırdı.Fitness uygulamalarından tüm cihazlaraABD yetkilileri yıllardır, fitness uygulamaları gibi bazı mobil cihaz uygulamalarının, konum verileri nedeniyle düşmanlar tarafından hedef belirleme amacıyla kullanılabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Mayıs ayında, bir başka haberde akıllı telefonlardan veya diğer cihazlardan toplanan ticari olarak temin edilebilen konum verilerinin ABD güçlerini hedef almak veya gözetlemek için kullanıldığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/pentagon-abd-askeri-personeli-reklam-amacli-konum-verileri-kullanilarak-hedef-aliniyor--1106082153.html

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brad cooper, abd, meta, i̇ran, haberler